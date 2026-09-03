Працівники ТЦК не мають права безпідставно утримувати військовозобов'язаних у приміщенні центру. Адвокатка Катерина Аніщенко пояснила, у яких трьох випадках обмеження свободи пересування може бути законним.

Штрафи від ТЦК в Україні і правила роботи центрів комплектування викликають у військовозобов'язаних чимало запитань. Одне з найгостріших — чи мають право працівники ТЦК просто утримувати людину в приміщенні та не випускати її. Адвокатка перерахувала три випадки, коли таке обмеження свободи пересування може бути законним.

Працівники територіальних центрів комплектування не можуть безпідставно утримувати військовозобов'язаного або забороняти йому залишати приміщення ТЦК. Водночас закон передбачає кілька ситуацій, коли обмеження свободи пересування людини може бути правомірним.

Про це розповіла адвокатка, заступниця голови комітету військової юстиції Асоціації правників України Катерина Аніщенко, передає «Телеграф». За її словами, важливо розрізняти перебування людини в ТЦК та її фактичне затримання — сам візит до центру ще не означає, що працівники отримують право примусово утримувати громадянина.

Коли перебування в ТЦК може перетворитися на законне затримання

Юристка виділила три випадки, у яких обмеження пересування допускається законом:

Адміністративне затримання. Його проводить саме поліція за наявності передбачених законом підстав. Відповідно до статті 263 КУпАП таке затримання, як правило, може тривати не більше трьох годин.

Його проводить саме поліція за наявності передбачених законом підстав. Відповідно до статті 263 КУпАП таке затримання, як правило, може тривати не більше трьох годин. Затримання в межах кримінального провадження. Стаття 208 Кримінального процесуального кодексу дозволяє затримати людину без ухвали суду у визначених законом випадках, зокрема за обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Тоді діють відповідні процесуальні гарантії.

Стаття 208 Кримінального процесуального кодексу дозволяє затримати людину без ухвали суду у визначених законом випадках, зокрема за обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Тоді діють відповідні процесуальні гарантії. Зарахування до складу військової частини. Йдеться про ситуацію, коли щодо людини вже видано наказ про зарахування до списків особового складу військової частини.

Що важливо знати військовозобов'язаному

Катерина Аніщенко наголосила: сам факт перебування людини у ТЦК не робить її військовослужбовцем. До моменту видання наказу про зарахування до списків особового складу громадянин залишається цивільною особою. Тому працівники ТЦК не можуть просто утримувати його в приміщенні без передбачених законом підстав.

Водночас якщо є законні підстави для адміністративного чи кримінального затримання, процедура має здійснюватися відповідно до встановлених норм, а не за рішенням працівника ТЦК на власний розсуд.

Ключове, що слід пам'ятати

Головний висновок для військовозобов'язаних: утримання в ТЦК без законних підстав не допускається. Адміністративне затримання проводить поліція, і воно, як правило, обмежене трьома годинами. Кримінальне затримання можливе лише за статтею 208 КПК із процесуальними гарантіями. А статус військовослужбовця виникає тільки після наказу про зарахування до військової частини.

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