Із 2 вересня пацієнти з цукровим діабетом ІІ типу, які перебувають на інсулінотерапії, можуть безоплатно отримувати тест-смужки для вимірювання рівня глюкози за програмою «Доступні ліки». Раніше така можливість була не для всіх.

Тест-смужки для вимірювання рівня глюкози в крові з 2 вересня стали доступні за програмою «Доступні ліки» для людей із цукровим діабетом ІІ типу, які потребують інсулінотерапії. Про розширення програми повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Раніше безоплатно отримувати тест-смужки могли не всі пацієнти з діабетом ІІ типу: така можливість була закріплена переважно за людьми з діабетом І типу. Тепер прогалину усунули, і коло отримувачів розширили на тих, хто лікується інсуліном.

Кого торкнулося розширення програми

Йдеться саме про пацієнтів із цукровим діабетом ІІ типу, які перебувають на інсулінотерапії. Для них регулярний самоконтроль рівня глюкози — обов'язкова частина безпечного лікування, адже інсулін без можливості вимірювати цукор діє «наосліп».

Медики наголошують: систематичний контроль дозволяє вчасно помітити гіпоглікемію — різке падіння цукру в крові, і гіперглікемію — його небезпечне підвищення. Обидва стани загрожують здоров'ю, а без доступу до тест-смужок пацієнт ризикує пропустити критичний момент.

Як отримати тест-смужки

Механізм отримання стандартний для «Доступних ліків»: пацієнтові потрібен електронний рецепт від сімейного лікаря або ендокринолога. З цим рецептом слід звернутися до аптеки, яка співпрацює з програмою реімбурсації.

Які документи потрібні

Окремих паперових довідок не вимагають — достатньо електронного направлення, яке лікар вносить у систему. Пацієнтам із діабетом ІІ типу, які отримують інсулін, варто уточнити у свого лікаря деталі оформлення рецепта, а список аптек-учасниць «Доступних ліків» у Херсонській області можна перевірити безпосередньо в медичному закладі або в контакт-центрі НСЗУ.

Розширення переліку — частина масштабного оновлення державної програми. До неї додали 260 нових торгових назв лікарських засобів і медичних виробів, що стало найбільшим розширенням за час існування «Доступних ліків». Загалом оновлений перелік налічує понад 600 лікарських засобів, десятки препаратів інсуліну та комбіновані ліки.

Для пацієнта безоплатні тест-смужки знімають помітний фінансовий бар'єр: за регулярного використання їхня вартість щомісяця відчутна для сімейного бюджету. Тож доступ до засобів самоконтролю має заохотити людей із діабетом частіше перевіряти рівень цукру й тримати хворобу під контролем.