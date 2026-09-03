Со 2 сентября пациенты с сахарным диабетом II типа, находящиеся на инсулинотерапии, могут бесплатно получать тест-полоски для измерения уровня глюкозы по программе «Доступные лекарства». Раньше такая возможность была не для всех.

Тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови со 2 сентября стали доступны по программе «Доступные лекарства» для людей с сахарным диабетом II типа, нуждающихся в инсулинотерапии. О расширении программы сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Раньше бесплатно получать тест-полоски могли не все пациенты с диабетом II типа: такая возможность была закреплена преимущественно за людьми с диабетом I типа. Теперь пробел устранён, и круг получателей расширили на тех, кто лечится инсулином.

Кого коснулось расширение программы

Речь именно о пациентах с сахарным диабетом II типа, находящихся на инсулинотерапии. Для них регулярный самоконтроль уровня глюкозы — обязательная часть безопасного лечения, ведь инсулин без возможности измерять сахар действует «вслепую».

Медики подчёркивают: систематический контроль позволяет вовремя заметить гипогликемию — резкое падение сахара в крови, и гипергликемию — его опасное повышение. Оба состояния угрожают здоровью, а без доступа к тест-полоскам пациент рискует пропустить критический момент.

Как получить тест-полоски

Механизм получения стандартный для «Доступных лекарств»: пациенту нужен электронный рецепт от семейного врача или эндокринолога. С этим рецептом следует обратиться в аптеку, сотрудничающую с программой реимбурсации.

Какие документы нужны

Отдельных бумажных справок не требуют — достаточно электронного направления, которое врач вносит в систему. Пациентам с диабетом II типа, получающим инсулин, стоит уточнить у своего врача детали оформления рецепта, а список аптек-участниц «Доступных лекарств» в Херсонской области можно проверить непосредственно в медицинском учреждении или в контакт-центре НСЗУ.

Расширение перечня — часть масштабного обновления государственной программы. В неё добавили 260 новых торговых наименований лекарственных средств и медицинских изделий, что стало самым большим расширением за время существования «Доступных лекарств». В целом обновлённый перечень насчитывает более 600 лекарственных средств, десятки препаратов инсулина и комбинированные лекарства.

Для пациента бесплатные тест-полоски снимают заметный финансовый барьер: при регулярном использовании их стоимость ежемесячно ощутима для семейного бюджета. Поэтому доступ к средствам самоконтроля должен побудить людей с диабетом чаще проверять уровень сахара и держать болезнь под контролем.