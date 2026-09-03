Рецепт бісквіту, який завжди виходить, опублікувала українська кондитерка Андріана Співак — з точними грамами всіх інгредієнтів і покроковим приготуванням.

Рецепт бісквіту для торта з точними пропорціями рятує, коли коржі потрібно спекти з першої спроби й без пересихання. Написала у себе в Інстаграм українська кондитерка Андріана Співак.

Цей бісквіт кондитерка називає простим базовим — він годиться для більшості тортів. Секрет рівної структури коржів не в складних техніках, а в точному відважуванні кожного продукту до грама.

Інгредієнти на форму 18 см

Білок — 110 г

Жовток — 65 г

Цукор — 90 г

Борошно — 100 г

Молоко (або вода) — 20 г

Олія (або розтоплене масло) — 20 г

Сіль — 1 г

Покрокове приготування

Спершу білки збивають із цукром та сіллю до щільних стійких піків. Окремо з'єднують жовтки, молоко й олію — важливо, щоб ці інгредієнти не були холодними. Потім масу додають до збитих білків і обережно перемішують лопаткою.

Далі борошно просіюють і акуратно вмішують до однорідності. Тісто випікають у заздалегідь розігрітій духовці при 160°C близько 45 хвилин.

Що вийде в результаті

З цієї кількості продуктів виходить приблизно 400 г тіста, а форми діаметром 18 см вистачає на три коржі. Універсальна основа підходить для більшості домашніх тортів — із кремом, ягодами чи фруктами.





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