Рецепт бісквіту для торта з точними пропорціями рятує, коли коржі потрібно спекти з першої спроби й без пересихання. Написала у себе в Інстаграм українська кондитерка Андріана Співак.
Цей бісквіт кондитерка називає простим базовим — він годиться для більшості тортів. Секрет рівної структури коржів не в складних техніках, а в точному відважуванні кожного продукту до грама.
Інгредієнти на форму 18 см
- Білок — 110 г
- Жовток — 65 г
- Цукор — 90 г
- Борошно — 100 г
- Молоко (або вода) — 20 г
- Олія (або розтоплене масло) — 20 г
- Сіль — 1 г
Покрокове приготування
Спершу білки збивають із цукром та сіллю до щільних стійких піків. Окремо з'єднують жовтки, молоко й олію — важливо, щоб ці інгредієнти не були холодними. Потім масу додають до збитих білків і обережно перемішують лопаткою.
Далі борошно просіюють і акуратно вмішують до однорідності. Тісто випікають у заздалегідь розігрітій духовці при 160°C близько 45 хвилин.
Що вийде в результаті
З цієї кількості продуктів виходить приблизно 400 г тіста, а форми діаметром 18 см вистачає на три коржі. Універсальна основа підходить для більшості домашніх тортів — із кремом, ягодами чи фруктами.
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