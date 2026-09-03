Рецепт бисквита, который всегда получается, опубликовала украинский кондитер Андриана Спивак — с точными граммами всех ингредиентов и пошаговым приготовлением.

Рецепт бисквита для торта с точными пропорциями спасает, когда коржи нужно испечь с первой попытки и без пересыхания. Написала у себя в Инстаграм украинский кондитер Андриана Спивак.

Этот бисквит кондитер называет простым базовым — он подходит для большинства тортов. Секрет ровной структуры коржей не в сложных техниках, а в точном взвешивании каждого продукта до грамма.

Ингредиенты на форму 18 см

Белок — 110 г

Желток — 65 г

Сахар — 90 г

Мука — 100 г

Молоко (или вода) — 20 г

Растительное масло (или растопленное сливочное) — 20 г

Соль — 1 г

Пошаговое приготовление

Сначала белки взбивают с сахаром и солью до плотных устойчивых пиков. Отдельно соединяют желтки, молоко и масло — важно, чтобы эти ингредиенты не были холодными. Затем массу добавляют к взбитым белкам и аккуратно перемешивают лопаткой.

Далее муку просеивают и осторожно вмешивают до однородности. Тесто выпекают в заранее разогретой духовке при 160°C около 45 минут.

Что получится в результате

Из этого количества продуктов выходит примерно 400 г теста, а формы диаметром 18 см хватает на три коржа. Универсальная основа подходит для большинства домашних тортов — с кремом, ягодами или фруктами.





Ранее Politeka сообщала, рецепт бисквита с идеальной текстурой: простой секрет поможет избежать оседания.

Также Politeka сообщала, рецепт идеального бисквита: важные нюансы, которые гарантируют, что корж хорошо поднимется.

Как сообщала Politeka, рецепт идеального бисквита: что нужно добавить, чтобы тесто хорошо поднялось.