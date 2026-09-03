Рецепт бисквита для торта с точными пропорциями спасает, когда коржи нужно испечь с первой попытки и без пересыхания. Написала у себя в Инстаграм украинский кондитер Андриана Спивак.
Этот бисквит кондитер называет простым базовым — он подходит для большинства тортов. Секрет ровной структуры коржей не в сложных техниках, а в точном взвешивании каждого продукта до грамма.
Ингредиенты на форму 18 см
- Белок — 110 г
- Желток — 65 г
- Сахар — 90 г
- Мука — 100 г
- Молоко (или вода) — 20 г
- Растительное масло (или растопленное сливочное) — 20 г
- Соль — 1 г
Пошаговое приготовление
Сначала белки взбивают с сахаром и солью до плотных устойчивых пиков. Отдельно соединяют желтки, молоко и масло — важно, чтобы эти ингредиенты не были холодными. Затем массу добавляют к взбитым белкам и аккуратно перемешивают лопаткой.
Далее муку просеивают и осторожно вмешивают до однородности. Тесто выпекают в заранее разогретой духовке при 160°C около 45 минут.
Что получится в результате
Из этого количества продуктов выходит примерно 400 г теста, а формы диаметром 18 см хватает на три коржа. Универсальная основа подходит для большинства домашних тортов — с кремом, ягодами или фруктами.
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