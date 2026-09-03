Квартири на первинному ринку за рік подорожчали на 20,5% — це рекорд за останні п'ять років, а до кінця 2026-го вартість житла продовжить зростати.

Ціни на житло в Україні продовжують зростати — квартири на первинному ринку за рік подорожчали на рекордні 20,5%, а головний тиск на собівартість створюють будівельні матеріали, які з початку року здорожчали на 30–50%.

Подорожчання житла на первинному ринку у 2026 році зумовлене не забаганками забудовників, а об'єктивним зростанням собівартості, пише РБК-Україна. Лише будівельні матеріали впродовж року додали в ціні 30–50%, а девальвація гривні та дефіцит робочої сили підштовхують вартість квадратного метра далі вгору.

Скільки коштують квартири

За даними Держстату, у другому кварталі 2026 року квартири на первинному ринку подорожчали на 20,5% порівняно з аналогічним кварталом минулого року. Такий стрибок став рекордним за останні п'ять років.

Частково це пояснюється здорожчанням самих будівельних робіт: станом на червень їхня вартість зросла на 23,1% у річному вимірі. Ціни виробників промислової продукції, до яких належать і будматеріали, підскочили ще більше — на 39,1% за рік.

Які матеріали подорожчали найбільше

Зростання цін зачепило майже всі види будматеріалів, необхідних для нового будівництва. У ПБГ «Ковальська» підтвердили: від початку року собівартість продукції зросла на 30–50% залежно від категорії і продовжує збільшуватись.

Головні причини — подорожчання пального, сировини (цемент, пісок, щебінь) та оплати праці, а також підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниці». Керівник служби замовника девелоперської компанії Standard One Артем Гордійчук зазначає: найпомітніше підскочили ціни на бетон, розчини, цеглу, арматуру та кабелі.

Окремий ризик — арматура. Як пояснили в департаменті комунікацій «АрселорМіттал Кривий Ріг», останніми місяцями ціна на неї для кінцевого споживача коливалася незначно, попри зростання собівартості. Однак після нещодавнього ракетного удару РФ по підприємству виробник частково зупинив процеси, що разом із високою ціною електроенергії для промисловості може вдарити по вартості української арматури.

Прогноз цін до кінця року

Артем Гордійчук прогнозує подальше зростання: за оцінками Standard One, до кінця 2026 року будматеріали та інженерне обладнання можуть додати в ціні ще 10–20% від поточного рівня, залежно від категорії.

Що це означає для покупця квартири

Тренд однозначний: собівартість квадратного метра зростає, тож чекати на здешевлення найближчим часом не варто. Основні компоненти — бетон, цегла, арматура, кабелі — дорожчають, а до кінця року прогнозують ще 10–20% до вартості матеріалів. Тому ціни на новобудови й далі тиснутимуть угору.

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