Квартиры на первичном рынке за год подорожали на 20,5% — это рекорд за последние пять лет, а до конца 2026-го стоимость жилья продолжит расти.

Цены на жилье в Украине продолжают расти — квартиры на первичном рынке за год подорожали на рекордные 20,5%, а главное давление на себестоимость создают строительные материалы, которые с начала года подорожали на 30–50%.

Подорожание жилья на первичном рынке в 2026 году обусловлено не прихотями застройщиков, а объективным ростом себестоимости, пишет РБК-Украина. Только строительные материалы за год прибавили в цене 30–50%, а девальвация гривны и дефицит рабочей силы толкают стоимость квадратного метра дальше вверх.

Сколько стоят квартиры

По данным Госстата, во втором квартале 2026 года квартиры на первичном рынке подорожали на 20,5% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Такой скачок стал рекордным за последние пять лет.

Отчасти это объясняется удорожанием самих строительных работ: по состоянию на июнь их стоимость выросла на 23,1% в годовом измерении. Цены производителей промышленной продукции, к которым относятся и стройматериалы, подскочили еще сильнее — на 39,1% за год.

Какие материалы подорожали больше всего

Рост цен затронул почти все виды стройматериалов, необходимых для нового строительства. В ПБГ «Ковальская» подтвердили: с начала года себестоимость продукции выросла на 30–50% в зависимости от категории и продолжает увеличиваться.

Главные причины — подорожание топлива, сырья (цемент, песок, щебень) и оплаты труда, а также повышение тарифов на грузовые перевозки «Укрзализныци». Руководитель службы заказчика девелоперской компании Standard One Артем Гордейчук отмечает: заметнее всего подскочили цены на бетон, растворы, кирпич, арматуру и кабели.

Отдельный риск — арматура. Как пояснили в департаменте коммуникаций «АрселорМиттал Кривой Рог», в последние месяцы цена на нее для конечного потребителя колебалась незначительно, несмотря на рост себестоимости. Однако после недавнего ракетного удара РФ по предприятию производитель частично остановил процессы, что вместе с высокой ценой электроэнергии для промышленности может ударить по стоимости украинской арматуры.

Прогноз цен до конца года

Артем Гордейчук прогнозирует дальнейший рост: по оценкам Standard One, до конца 2026 года стройматериалы и инженерное оборудование могут прибавить в цене еще 10–20% от текущего уровня, в зависимости от категории.

Что это значит для покупателя квартиры

Тренд однозначен: себестоимость квадратного метра растет, поэтому ждать удешевления в ближайшее время не стоит. Основные компоненты — бетон, кирпич, арматура, кабели — дорожают, а до конца года прогнозируют еще 10–20% к стоимости материалов. Поэтому цены на новостройки и дальше будут давить вверх.

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