Срок службы по военному контракту охватывает все этапы — подготовку, отпуска и лечение. В Минобороны объяснили, какое время засчитывается в срок службы и какие гарантии есть у военного после завершения контракта.

Срок военного контракта в Украине охватывает все этапы службы — в Минобороны объяснили, что время лечения, отпусков и обучения засчитывается в общий срок контракта автоматически.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, пишет Новини.LIVE. После истечения срока действия контракта военнослужащего нельзя мобилизовать принудительно — ему гарантируется минимум полгода отсрочки, а в случае выполнения специальных боевых задач — еще больше.

Зачитывается ли время лечения и отпусков в срок контракта

Любое время, которое военнослужащий тратит на обучение, лечение после ранения или пребывание в законном отпуске, автоматически засчитывается в общий срок действия заключенного контракта.

В этот период полностью входит и подготовительный этап. В частности, речь идет о 51 сутках базовой общевойсковой подготовки (БОВП), не менее 14 сутках профессионального обучения, а также двухнедельном курсе адаптации непосредственно в воинской части. Все это время боец официально считается находящимся на контракте.

Могут ли удерживать контрактника на службе дольше

Государство гарантирует невозможность принудительного удержания в армии после истечения срока действия документа. Никакое автоматическое продление контракта или общего времени службы без личного согласия гражданина не допускается. Заключение нового соглашения или его продление происходит исключительно на добровольных началах.

Какие гарантии действуют после завершения контракта

После официального увольнения по истечении срока действия договора бывший военнослужащий также защищен от немедленного призыва. По действующим правилам он сразу получает гарантированную отсрочку от мобилизации продолжительностью не менее шести месяцев.

Для отдельных категорий этот льготный период может быть дольше — например, для тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях и выполнял задачи на фронте.

Что известно о праве на отсрочку

Минобороны закрепило право военных на отсрочку после завершения срока службы. В ведомстве подчеркнули: даже в случае осложнения ситуации на фронте отказывать контрактникам в отсрочке не имеют права.

Также действующим военнослужащим разрешили без препятствий расторгать старые контракты для перехода на новые — оформить обновленное мотивационное соглашение можно непосредственно во время прохождения службы.