Строк служби за військовим контрактом охоплює всі етапи — підготовку, відпустки та лікування. У Міноборони пояснили, який час зараховується до терміну служби та які гарантії має військовий після завершення контракту.

Строк військового контракту в Україні охоплює всі етапи служби — у Міноборони пояснили, що час лікування, відпусток і навчання зараховується до загального терміну контракту автоматично.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України, пише Новини.LIVE. Після завершення строку дії контракту військовослужбовця не можна мобілізувати примусово — йому гарантують щонайменше пів року відстрочки, а в разі виконання спеціальних бойових завдань — ще довше.

Чи зараховують час лікування та відпусток у строк контракту

Будь-який час, який військовослужбовець витрачає на навчання, лікування після поранення або перебування в законній відпустці, автоматично зараховується у загальний строк дії укладеного контракту.

У цей період повністю входить і підготовчий етап. Зокрема, йдеться про 51 добу базової загальновійськової підготовки (БОВП), не менш як 14 діб професійного навчання, а також двотижневий курс адаптації безпосередньо у військовій частині. Увесь цей час боєць офіційно вважається таким, що перебуває на контракті.

Чи можуть утримувати контрактника на службі довше

Держава гарантує неможливість примусового утримання в армії після завершення строку дії документа. Жодне автоматичне продовження контракту чи загального часу служби без особистої згоди громадянина не допускається. Укладення нової угоди або її продовження відбувається виключно на добровільних засадах.

Які гарантії діють після завершення контракту

Після офіційного звільнення за завершенням строку дії договору колишній військовослужбовець також захищений від негайного призову. За чинними правилами він одразу отримує гарантовану відстрочку від мобілізації тривалістю не менше шести місяців.

Для окремих категорій цей пільговий період може бути довшим — наприклад, для тих, хто безпосередньо брав участь у бойових діях і виконував завдання на фронті.

Що відомо про право на відстрочку

Міноборони закріпило право військових на відстрочку після завершення строку служби. У відомстві наголосили: навіть у разі ускладнення ситуації на фронті відмовляти контрактникам у відстрочці не мають права.

Також чинним військовослужбовцям дозволили без перешкод розривати старі контракти для переходу на нові — оформити оновлену мотиваційну угоду можна безпосередньо під час проходження служби.