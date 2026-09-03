В Ірпені для військових та ветеранів безкоштовно працює комунальний Ветеранський простір — на супроводі вже 1113 людей. Тут допомагають із документами, виплатами, реабілітацією та відкриттям власної справи.

Гуманітарна допомога у Київській області набирає обертів — в Ірпені для військових, ветеранів та їхніх родин безкоштовно працює комунальний Ветеранський простір, на супроводі якого вже перебувають 1113 людей.

Ветеранський простір — це комунальна установа, створена рішенням Ірпінської міської ради. У штаті працюють фахівці із супроводу ветеранів, і майже всі вони самі є ветеранами, дружинами полеглих героїв або чинних військовослужбовців. Про роботу установи в ефірі програми «Простір захисту» на Армія FM розповів її керівник, ветеран Володимир Пархонюк: тільки «рівний рівному» може по-справжньому зрозуміти й допомогти людині, яка повертається з війни.

З якими питаннями найчастіше звертаються

Найчастіше ветерани приходять з одним-двома запитами, але під час бесіди виявляються й інші потреби. Передусім це допомога з оформленням документів: у них часто трапляються помилки, тож фахівці звертаються до військових частин, щоб ті вносили виправлення. Йдеться про рішення ВЛК, довідки про безпосередню участь у бойових діях та неточності в документах.

Окремо допомагають з оформленням одноразових виплат у разі поранення та з проходженням військово-лікарської комісії. Багато військових після поранення просто не знають, що робити далі, тож їх супроводжують на кожному етапі.

Реабілітація та плани розвитку

Для відновлення здоров'я ветеранів в Ірпені працює реабілітаційний центр NextStep, який безкоштовно допомагає пройти реабілітацію або долікуватися. Після основного лікування цього часто недостатньо, тому фахівці простору підшуковують додаткові реабілітаційні центри.

Найближчим часом послуги розширяться: установі надали додаткове приміщення, де цього року зроблять ремонт, а наступного — переобладнають під невелике відділення реабілітації, масажний кабінет і кабінет психолога. У планах також арттерапія, ліплення та іпотерапія — заняття на кінній фермі.

Психологічна допомога і підтримка родин

Психолог простору працює з ветеранами переважно індивідуально, за потреби проводять і групові заняття. Окремої уваги потребують родини безвісти зниклих: кожні два тижні в Ірпені проходить акція «Полон вбиває», у якій беруть участь і працівники простору. Родинам допомагають готуватися до обмінів — збирають фотографії, альбоми та інші матеріали, які можна передати рідним.

Підтримують і родини ветеранів: нещодавно за сприяння депутатів обласної ради ветеранам з ампутаціями передали електроскутери, а Українська Біблійна Церква регулярно надає продуктові набори. Періодично влаштовують виїзди — наприклад, риболовлю в Пропарку, куди запрошують ветеранів разом із дружинами, щоб допомогти соціалізуватися.

Власна справа для ветеранів

У просторі проводять тренінги з відкриття власної справи: навчають писати грантові заявки та допомагають стартувати. Серед нещодавніх прикладів — кав'ярні, невеликий ресторанчик, деревообробне підприємство та клінінгова компанія. Крім державних грантів, діє місцева програма підтримки ветеранського бізнесу, зокрема гранти на обладнання у напрямку відновлювальної енергетики.

Куди звертатися по допомогу

Ветеранський простір розташований в Ірпені на вулиці Шевченка, 5. Звернутися можуть не лише ветерани Ірпінської громади — допомогу отримують і військові з інших регіонів, зокрема ті, хто звернувся через застосунок «Дія». Знайти установу можна в соцмережах за назвою «Ірпінський центр Ветеранський простір» — у Telegram, Instagram та Facebook.

Ветеранський простір в Ірпені став першим на Київщині, який увійшов до коаліції ветеранських просторів, тож його команда напряму співпрацює з побратимами по всій Україні й може швидше вирішувати питання допомоги.

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