В Ирпене для военных и ветеранов бесплатно работает коммунальное Ветеранское пространство — на сопровождении уже 1113 человек. Здесь помогают с документами, выплатами, реабилитацией и открытием собственного дела.

Гуманитарная помощь в Киевской области набирает обороты — в Ирпене для военных, ветеранов и их семей бесплатно работает коммунальное Ветеранское пространство, на сопровождении которого уже находятся 1113 человек.

Ветеранское пространство — коммунальное учреждение, созданное решением Ирпенского городского совета. В штате работают специалисты по сопровождению ветеранов, и почти все они сами являются ветеранами, женами погибших героев или действующих военнослужащих. О работе учреждения в эфире программы «Простор защиты» на Армия FM рассказал его руководитель, ветеран Владимир Пархонюк: только «равный равному» может по-настоящему понять и помочь человеку, который возвращается с войны.

С какими вопросами чаще всего обращаются

Чаще всего ветераны приходят с одним-двумя запросами, но во время беседы выявляются и другие потребности. Прежде всего это помощь с оформлением документов: в них часто бывают ошибки, поэтому специалисты обращаются в воинские части, чтобы те вносили исправления. Речь идет о решениях ВВК, справках о непосредственном участии в боевых действиях и неточностях в документах.

Отдельно помогают с оформлением единоразовых выплат при ранении и с прохождением военно-врачебной комиссии. Многие военные после ранения просто не знают, что делать дальше, поэтому их сопровождают на каждом этапе.

Реабилитация и планы развития

Для восстановления здоровья ветеранов в Ирпене работает реабилитационный центр NextStep, который бесплатно помогает пройти реабилитацию или долечиться. После основного лечения этого часто недостаточно, поэтому специалисты пространства подбирают дополнительные реабилитационные центры.

В ближайшее время услуги расширятся: учреждению предоставили дополнительное помещение, где в этом году сделают ремонт, а в следующем — переоборудуют под небольшое отделение реабилитации, массажный кабинет и кабинет психолога. В планах также арт-терапия, лепка и иппотерапия — занятия на конной ферме.

Психологическая помощь и поддержка семей

Психолог пространства работает с ветеранами преимущественно индивидуально, при необходимости проводят и групповые занятия. Отдельного внимания требуют семьи без вести пропавших: каждые две недели в Ирпене проходит акция «Плен убивает», в которой участвуют и сотрудники пространства. Семьям помогают готовиться к обменам — собирают фотографии, альбомы и другие материалы, которые можно передать родным.

Поддерживают и семьи ветеранов: недавно при содействии депутатов областного совета ветеранам с ампутациями передали электроскутеры, а Украинская Библейская Церковь регулярно предоставляет продуктовые наборы. Периодически устраивают выезды — например, рыбалку в Пропарке, куда приглашают ветеранов вместе с женами, чтобы помочь социализироваться.

Собственное дело для ветеранов

В пространстве проводят тренинги по открытию собственного дела: учат писать грантовые заявки и помогают стартовать. Среди недавних примеров — кофейни, небольшой ресторанчик, деревообрабатывающее предприятие и клининговая компания. Кроме государственных грантов, действует местная программа поддержки ветеранского бизнеса, в частности гранты на оборудование в направлении возобновляемой энергетики.

Куда обращаться за помощью

Ветеранское пространство расположено в Ирпене на улице Шевченко, 5. Обратиться могут не только ветераны Ирпенской громады — помощь получают и военные из других регионов, в частности те, кто обратился через приложение «Дія». Найти учреждение можно в соцсетях по названию «Ирпенский центр Ветеранское пространство» — в Telegram, Instagram и Facebook.

Ветеранское пространство в Ирпене стало первым в Киевской области, которое вошло в коалицию ветеранских пространств, поэтому его команда напрямую сотрудничает с собратьями по всей Украине и может быстрее решать вопросы помощи.

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