В Каменском обновили коммунальные тарифы: с августа подорожала вода до 76,92 грн за куб, поэтому приводим полный перечень цен, действующих в этом месяце.

В Каменском, что в Днепропетровской области, обновили тарифы на коммунальные услуги: с августа подорожала вода, а с июля сменился исполнитель вывоза мусора. Как сообщает «Наш Репортер» со ссылкой на официальную информацию поставщиков и решения исполкома горсовета, газ, электроэнергия и отопление остались на прежнем уровне.

Самое заметное подорожание коснулось воды — новые цены вступили в силу с августа. Услуги предоставляет коммунальное предприятие Днепропетровского облсовета «Аульский водовод», и теперь тариф на централизованное водоснабжение составляет 37,73 грн за кубометр, а на водоотведение — 39,19 грн за кубометр. Вместе это 76,92 грн за куб воды. Дополнительно действует абонплата: за водоснабжение 30,35 грн с НДС, за водоотведение — 13,18 грн с НДС.

Сколько стоят газ и электроэнергия

Газ бытовым потребителям Каменского поставляет ДК «Нафтогаз Украины» по тарифу «Фиксированный»: 7,96 грн за кубометр. Эта цена действует до 30 апреля 2027 года. Отдельно жители платят за распределение газа Днепропетровскому филиалу ООО «Газораспределительные сети Украины» — 1,51 грн за куб в месяц (1 грн 51,2 коп.).

Электроэнергию поставляет компания «Днепровские энергетические услуги» (YASNO). Тариф единый и не зависит от объема потребления: 4,32 грн за кВт·ч. Владельцы двухзонных счетчиков платят вдвое меньше за свет, потребленный ночью с 23:00 до 07:00, — в это время киловатт-час стоит 2,16 грн. Цены установлены постановлением Кабмина №632 от 31 мая 2024 года.

Вывоз мусора: новый исполнитель и новые цены

С июля в городе сменился исполнитель услуги по вывозу бытовых отходов. Им стало ООО «ЭККО-СИТИ ПЛЮС», победившее в конкурсе (решение исполкома горсовета №255 от 26 июня 2026 года). Жители многоквартирных домов теперь платят 70,85 грн за одного зарегистрированного жителя, а жители частного сектора — 61,87 грн. Дополнительно снимается абонплата 15 грн с лицевого счета.

Изменились и реквизиты для оплаты: номера счетов уже напечатаны в платежках, которые доставляет ООО «ИНФО-КОМ». Поэтому жителям стоит внимательно сверить новые данные, чтобы деньги не ушли по старым реквизитам.

Отопление: абонплата зависит от берега

Тариф на централизованное отопление остался, поэтому жители платят абонентскую плату. Для домов правого берега, которые обслуживает АО «Днепровская ТЭЦ», сумма составляет 34 грн. Левобережную часть города отапливает КП КДС «Каменская теплоснабжающая компания», и там абонплата разная: для одних домов 41,47 грн, для других — 47,18 грн.

Что делать, если в платежке изменились реквизиты

Из-за появления нового исполнителя услуги вывоза отходов удобнее всего платить именно по реквизитам, указанным в обновленной платежке. Если выявили расхождение или деньги случайно отправлены по старой платежке, обратитесь в ООО «ИНФО-КОМ» — компания уточняет информацию о начислениях. Во время поливного сезона владельцам без счетчика стоит помнить, что плата за полив начисляется дополнительно в зависимости от площади участка и утвержденных норм потребления.