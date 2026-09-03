Острая закуска из баклажанов — простой рецепт пикантного блюда, которое станет украшением любого праздничного стола. Готовится легко, а чем дольше стоит в холодильнике, тем вкуснее становится.

Простые рецепты домашних блюд всегда выручают накануне праздника, и острая закуска из баклажанов — не исключение. По рецепту, который опубликовала ТСН, закуску можно приготовить заранее: чем дольше она стоит, тем ярче и насыщеннее становится вкус.

Ингредиенты

баклажаны — 2 шт.;

острый красный перец чили — 1 шт.;

болгарский перец красный — 1 шт.;

чеснок — 5 зубчиков;

уксус — 30 мл;

сахар — 1 ч. л.;

масло — 3 ст. л.;

петрушка — 4 веточки;

соль — по вкусу.

Как приготовить острую закуску из баклажанов

Баклажаны помойте, удалите плодоножку и нарежьте кружочками. Посолите и оставьте на 20 минут, затем откиньте на дуршлаг, промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.

Обжарьте кружочки на масле с обеих сторон до золотистого цвета и остудите.

У болгарского перца удалите плодоножку и семена, у острого перца чили — только плодоножку. Нарежьте перцы произвольными кусочками, чеснок очистите, а петрушку промойте и отделите от стеблей.

Для маринада выложите перцы и чеснок в чашу блендера и пробейте до однородной массы. Добавьте уксус, сахар и соль по вкусу, перемешайте.

В стеклянную емкость слоями выложите кольца баклажанов, поливая их острым маринадом и перекладывая листочками петрушки. Повторяйте слой за слоем.

Прижмите баклажаны, чтобы они полностью покрылись маринадом, накройте крышкой и поставьте в холодильник на 2-3 часа.

Совет

Ингредиенты для маринада можно также пропустить через мясорубку — консистенция выйдет немного другой, но вкус останется таким же пикантным.

Пищевая ценность блюда — около 86 ккал на 100 граммов, а весь процесс вместе со временем маринования занимает примерно 2 часа 20 минут.

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