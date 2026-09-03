Баклажаны в духовке становятся хрустящими сверху и сочными внутри благодаря простой технике панировки и слоям из томатного соуса и сыра моцарелла.

Острую закуску из баклажанов мы уже публиковали — а баклажаны в духовке готовятся немного иначе и превращаются в настоящее запечённое блюдо с сыром и томатным соусом.

Баклажаны в духовке — это итальянская классика, которую легко адаптировать к домашней кухне. Кусочки баклажана обжаривают в хрустящей панировке, а затем запекают слоями с томатным соусом и сыром моцарелла до золотистой корочки. Этот рецепт интересен тем, что баклажан становится полноценной вегетарианской альтернативой мясным запеканкам, а благодаря простой технике «сухой-влажный-сухой» панировка держится идеально и не отпадает во время запекания.

Ингредиенты для баклажанов в духовке

баклажаны — примерно 900 г (3 средних)

соль морская мелкая — 10 г (2 ч.л.), разделить пополам

яйца крупные — 3 шт.

мука пшеничная — примерно 90 г (3/4 стакана)

чёрный перец молотый — 1/2 ч.л.

сухари панировочные (итальянские, с приправами) — примерно 150 г (1,5 стакана)

сыр пармезан тёртый — примерно 50 г (1/2 стакана)

масло оливковое (или растительное) — для обжаривания

соус маринара (томатный) — примерно 900 мл

сыр моцарелла тёртый — примерно 450 г

базилик свежий — для украшения, по вкусу

Как приготовить баклажаны в духовке: пошагово

Нарежьте баклажаны кружочками толщиной примерно 8 мм. Посыпьте половиной соли (5 г) и оставьте на 30-60 минут, чтобы пустили сок — на поверхности появятся капли жидкости.

Разогрейте духовку до 190°C. Подготовьте три неглубокие миски: в первой смешайте муку, оставшуюся соль и перец; во второй взболтайте яйца; в третьей соедините панировочные сухари с пармезаном.

Тщательно обсушите кусочки баклажана бумажными полотенцами. Каждый кусочек обваляйте в муке, стряхивая излишки, погрузите в яйцо, дайте стечь лишнему, а затем обваляйте в сухарях с пармезаном, прижимая панировку к поверхности.

Налейте масло в сковороду слоем примерно 1 см и разогрейте на среднем огне. Обжаривайте баклажаны партиями в один слой — они должны шипеть при контакте с маслом. Жарьте по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки, затем перекладывайте на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы стекло лишнее масло.

На дно формы для запекания (примерно 23х33 см) вылейте 120 мл соуса маринара. Выложите половину кусочков баклажана, перекрывая друг друга при необходимости. Полейте половиной оставшегося соуса, посыпьте половиной сыра моцарелла. Выложите второй слой баклажанов, залейте остатками соуса и посыпьте остатком сыра.

Запекайте баклажаны в духовке без накрытия при температуре 190°C в течение 30-35 минут, пока верх не станет золотистым, а соус не начнёт пузыриться. Перед подачей украсьте свежим базиликом.

Подавайте баклажаны в духовке как самостоятельное блюдо или вместе с пастой, заправленной соусом маринара или чесноком с оливковым маслом. Готовую запеканку можно хранить в холодильнике до 4 дней в плотно закрытом контейнере, а несобранную форму — заморозить на срок до 3 месяцев и запекать сразу из холода, добавив несколько минут времени.

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