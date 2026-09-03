В Бердичеве накануне учебного года не хватило поваров для школьных столовых: за от 8700 грн привлечь людей сложно, тогда как в стрит-фуде платят 15–18 тысяч. При этом учителям математики пришлось взять по 30–35 часов, чтобы закрыть все уроки.

Новый учебный год в школах и детских садах Житомирщины стартовал с кадровых проблем — накануне 1 сентября в Бердичеве так и не смогли найти нужное количество поваров для школьных столовых, а учителям математики пришлось взять по 30–35 часов, чтобы закрыть все уроки.

О ситуации «Общественному» рассказала начальница управления образования и науки Бердичевского горсовета Валентина Адаменко. По ее словам, математику в этом учебном году удалось «закрыть» за счет тех учителей, которые согласились на большее количество уроков.

Учителя математики взяли по 30–35 часов

Отдельные педагоги согласились на значительно большую нагрузку — по 30–35 часов в неделю. Благодаря этому по состоянию на 27 августа уроки в школах распределили, и незакрытых часов не осталось. Такая же ситуация сложилась и с физикой.

В этом году десятиклассники в Бердичеве учатся только в лицее №4. Часть педагогов из других школ привлекают туда по совместительству.

Поваров до 1 сентября не хватило

С поварами дефицит ощущается еще острее. С 1 сентября в школах Бердичевской громады бесплатным горячим питанием должны обеспечивать учеников всех классов — с первого по одиннадцатый. Там, где позволяет пищеблок, еду готовят штатные работники, в остальных заведениях предусмотрен кейтеринг.

Управление образования до начала учебного года так и не смогло найти достаточно поваров для школ, где планировали готовить собственными силами. Среди причин в городе называют зарплату, сложный график и ответственность. В актуальной открытой вакансии, которую разместил Бердичевский филиал центра занятости, повару для детей дошкольного возраста предлагают от 8700 грн. Работа постоянная: пять дней в неделю в две смены — с 6:00 до 14:00 или с 10:00 до 18:00. Готовить нужно завтрак, обед и полдник.

В то же время в частном стрит-фуде в Бердичеве сейчас ищут повара на 15–18 тысяч гривен. Это другой работодатель и другие условия, но разницу в заявленной оплате видно сразу.

Кого еще не хватает в учреждениях образования

Кроме математиков и физиков, городу остро нужны ассистенты учителей и ассистенты детей для инклюзивного обучения. В дошкольных заведениях ищут воспитателей, помощников воспитателей, работников хозяйственной части и дворников.

Учитель математики — большая потребность, часы пока закрыли большей нагрузкой действующих педагогов.

Учитель физики — ситуация похожа на математику.

Ассистент учителя/ребенка — острая потребность для инклюзивного обучения.

Повар — открытая вакансия для приготовления еды дошкольникам, от 8700 грн.

Дошкольные заведения — воспитатели, помощники воспитателей, хозяйственная часть, дворники.

Как узнать о вакансиях

Актуальные места в конкретных школах и садиках можно уточнить в управлении образования и науки Бердичевского горсовета по телефону (04143) 4-00-31. Бердичевский филиал Житомирского областного центра занятости работает на улице Михаила Грушевского, 26; телефоны для поиска работы — 0412-500-172 и 093-424-14-43.

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