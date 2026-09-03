КП «Міськводоканал» в Сумах 3 сентября с 11:10 прекратило подачу воды в ряд домов — ведутся аварийно-ремонтные работы по замене задвижки на водопроводе.

Отключение воды в Сумах снова коснулось жителей города — 3 сентября коммунальщики прекратили подачу воды по отдельным адресам из-за аварийно-ремонтных работ на водопроводе.

О прекращении водоснабжения сообщило коммунальное предприятие «Міськводоканал». По информации коммунальщиков, сегодня, 3 сентября, с 11:10 прекращена подача воды в дома — специалисты выполняют аварийно-ремонтные работы по замене задвижки на водопроводе.

Какие дома остались без воды

По сообщению КП «Міськводоканал», без водоснабжения временно находятся дома на улице Збройни. Полный перечень адресов, которых коснулось отключение, коммунальщики обнародовали на своих официальных страницах.

Работы выполняются в рамках аварийно-ремонтных мероприятий — речь идет о замене задвижки, запорного элемента, который позволяет перекрывать или регулировать поток воды на отдельном участке сети.

Что делать жителям

На время ремонтных работ жителям улицы, которой коснулось отключение, стоит сделать запас воды для бытовых нужд. Возобновление водоснабжения, как отмечают в водоканале, произойдет после завершения работ по замене задвижки.

Коммунальщики просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Актуальную информацию о ходе работ и времени возобновления подачи воды можно отслеживать на официальных страницах КП «Міськводоканал» и Сумского городского совета.

Напомним, что в Сумах с 1 по 4 сентября действует график возможных перебоев с водоснабжением — горсовет ранее предупреждал о вероятных отключениях в разные часы. Сегодняшнее отключение связано именно с аварийной заменой задвижки, а не с плановым графиком.

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