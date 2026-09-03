Российский беспилотник попал возле поезда №53/54 Одесса – Днепр на Приднепровской железной дороге. Благодаря заблаговременной эвакуации никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал.

Движение поездов в Днепре на этой неделе менялось из-за вражеских атак, а теперь Укрзализныця сообщила о новом инциденте — российский беспилотник попал возле пассажирского поезда №53/54 сообщением Одесса – Днепр на одной из станций Приднепровской железной дороги.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци. По данным компании, удар произошел возле поезда, однако все пассажиры и члены поездных бригад находились в безопасности, поэтому никто не пострадал.

Людей удалось спасти благодаря слаженной работе мониторинговой команды Укрзализныци. Пассажиров и работников УЗ эвакуировали заблаговременно — до момента попадания.

В компании уточнили, что в момент удара все люди уже были в безопасности. Основной удар на себя принял локомотив, который находился возле места падения беспилотника.

После инцидента пассажиров рейса доставили дальше автобусами. С организацией перевозки помогла Днепропетровская областная военная администрация.

Пассажиров просят следить за обновлением расписания — из-за последствий атаки возможны временные задержки поездов на Приднепровской железной дороге.

Ранее Politeka сообщала, изменение графика поездов в Днепропетровской области 30 августа: в Укрзализныце предупредили о задержках.

Также Politeka сообщала, изменение графика поездов в Днепропетровской области: Укрзализныця назвала задерживающиеся рейсы.