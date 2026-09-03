Російський безпілотник влучив поблизу поїзда №53/54 Одеса – Дніпро на Придніпровській залізниці. Завдяки завчасній евакуації ніхто з пасажирів та залізничників не постраждав.

Рух поїздів у Дніпрі цього тижня змінювався через ворожі атаки, а тепер Укрзалізниця повідомила про новий інцидент — російський безпілотник влучив поблизу пасажирського поїзда №53/54 сполученням Одеса – Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці. За даними компанії, удар стався поблизу поїзда, однак усі пасажири та члени поїзних бригад перебували у безпеці, тому ніхто не постраждав.

Людей вдалося врятувати завдяки злагодженій роботі моніторингової команди Укрзалізниці. Пасажирів і працівників УЗ евакуювали завчасно — до моменту влучання.

У компанії уточнили, що в момент удару всі люди вже були в безпеці. Основний удар на себе прийняв локомотив, який перебував поблизу місця падіння безпілотника.

Після інциденту пасажирів рейсу доправили далі автобусами. З організацією перевезення допомогла Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

Пасажирів просять стежити за оновленням розкладу — через наслідки атаки можливі тимчасові затримки поїздів на Придніпровській залізниці.

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