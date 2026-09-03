КП «Киевпастранс» объявляет набор на бесплатное обучение будущих водителей трамвая. Курс продлится 12 недель, а выпускники получат свидетельство государственного образца и смогут трудоустроиться на предприятии.

Подорожание квартир в Киеве — не единственная новость, которая сейчас волнует столицу: коммунальное предприятие «Киевпастранс» объявляет набор на бесплатное обучение будущих водителей трамвая, а сам курс стартует 15 сентября.

Как сообщает издание Kyiv1 со ссылкой на официальный портал Киева, обучение продлится 12 недель. Подготовку будут проводить опытные специалисты Учебно-курсового комбината (УКК) предприятия. Кроме водителей трамвая, желающие могут получить профессии водителя троллейбуса и автобуса, а набор в учебные группы проходит постоянно.

Что получат слушатели курса

Программа предусматривает теоретические занятия и практическое управление специализированной техникой. После завершения обучения выпускники получают свидетельство о присвоении рабочей квалификации государственного образца, а также возможность трудоустройства непосредственно в «Киевпастрансе».

Обучение полностью бесплатное. Пройти его могут все желающие — по направлению Центра занятости или в рамках внутренних программ предприятия. Как отметила исполняющая обязанности генерального директора КП «Киевпастранс» Татьяна Тараско, большинство выпускников УКК успешно работают водителями наземного общественного транспорта на маршрутах столицы.

Кого еще ищет «Киевпастранс»

Кроме водителей, предприятие приглашает в команду квалифицированных специалистов ремонтных и технических направлений: слесарей, электрогазосварщиков, маляров, диспетчеров, машинистов автовышки и специалистов других рабочих профессий.

Среди преимуществ работы в «Киевпастрансе» — официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, социальные гарантии, посменный график, ежегодный оплачиваемый отпуск, трансфер к месту работы, бесплатный проезд в наземном коммунальном транспорте, возможность бронирования работников и трудоустройство лиц с инвалидностью при отсутствии медицинских противопоказаний.

Как записаться на обучение

Подробнее о вакансиях и условиях трудоустройства можно узнать на официальном сайте КП «Киевпастранс» в разделе «Вакансии» или по телефону (044) 254-65-31. Резюме принимают по электронной почте, а дополнительную информацию об обучении предоставляют по телефону 050-380-19-41.

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