КП «Київпастранс» оголошує набір на безплатне навчання майбутніх водіїв трамвая. Курс триватиме 12 тижнів, а випускники отримають свідоцтво державного зразка та зможуть працевлаштуватися на підприємстві.

Подорожчання квартир у Києві — не єдина новина, яка зараз хвилює столицю: комунальне підприємство «Київпастранс» оголошує набір на безплатне навчання майбутніх водіїв трамвая, а сам курс стартує 15 вересня.

Як повідомляє видання Kyiv1 з посиланням на офіційний портал Києва, навчання триватиме 12 тижнів. Підготовку проводитимуть досвідчені фахівці Навчально-курсового комбінату (НКК) підприємства. Окрім водіїв трамвая, охочі можуть здобути професії водія тролейбуса та автобуса, а набір до навчальних груп відбувається постійно.

Що отримають слухачі курсу

Програма передбачає теоретичні заняття та практичне керування спеціалізованою технікою. Після завершення навчання випускники отримують свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації державного зразка, а також можливість працевлаштування безпосередньо в «Київпастрансі».

Навчання є повністю безоплатним. Пройти його можуть усі охочі — за направленням Центру зайнятості або в межах внутрішніх програм підприємства. Як зазначила виконувачка обов'язків генерального директора КП «Київпастранс» Тетяна Тараско, більшість випускників НКК успішно працюють водіями наземного громадського транспорту на маршрутах столиці.

Кого ще шукає «Київпастранс»

Окрім водіїв, підприємство запрошує до команди кваліфікованих спеціалістів ремонтних і технічних напрямів: слюсарів, електрогазозварників, малярів, диспетчерів, машиністів автовишки та фахівців інших робітничих професій.

Серед переваг роботи в «Київпастрансі» — офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, соціальні гарантії, позмінний графік, щорічна оплачувана відпустка, трансфер до місця роботи, безплатний проїзд у наземному комунальному транспорті, можливість бронювання працівників та працевлаштування осіб з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань.

Як записатися на навчання

Детальніше про вакансії та умови працевлаштування можна дізнатися на офіційному сайті КП «Київпастранс» у розділі «Вакансії» або за телефоном (044) 254-65-31. Резюме приймають електронною поштою, а додаткову інформацію щодо навчання надають за телефоном 050-380-19-41.

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