На первинному ринку житла в Україні знову переписують цінники: собівартість будівництва зростає через подорожчання будматеріалів, логістику та брак робочих рук. Розповідаємо, на що чекати покупцям восени.

Подорожчання квартир в Україні набирає обертів — восени цінники на первинному ринку можуть знову переглянути. Забудовники вказують на дорожчі будматеріали, логістику та брак робочих рук.

На первинному ринку ціни зростають уже не перший квартал поспіль. Розповідаємо, що саме тисне на собівартість будівництва і чого чекати покупцям восени.

Що штовхає ціни на новобудови вгору

За даними Держстату, у першому кварталі 2026 року ціни на первинному ринку зросли на 17,3% у річному вимірі. У другому кварталі приріст прискорився до рекордних за останні п'ять років 20,5%.

Собівартість будівельних матеріалів від початку 2026 року зросла на 30–50% залежно від виду продукції, повідомляють у ПБГ «Ковальська». Серед головних чинників — подорожчання пального, цементу, щебню та піску, підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» і зростання витрат на оплату праці.

Найпомітніше подорожчали цегла, будівельні розчини, бетон, арматура та кабельно-провідникова продукція, підтверджує керівник служби замовника девелоперської компанії Standard One Артем Гордійчук. Матеріалів, що не зросли у вартості, практично не залишилося через збільшення вартості доставки.

З 1 серпня 2026 року «Укрзалізниця» підвищила тарифи на вантажні перевезення на 30%. Постійні атаки на залізничну інфраструктуру у квітні–червні уповільнили рух вагонів і спричинили ситуативний дефіцит щебню та цементу, через що компанії змушені диверсифікувати постачальників і шукати альтернативні маршрути.

За оцінкою Гордійчука, до кінця 2026 року будматеріали та інженерне обладнання можуть подорожчати ще на 10–20% від поточного рівня.

Заводи працюють, але ризики зростають

Ринок арматури зберігає відносну стабільність: заводи випускають достатньо металу для потреб первинного ринку. Однак у середині серпня «АрселорМіттал Кривий Ріг» зазнав ракетного удару РФ — пошкоджено доменні та енергетичні потужності, виробництво частково зупинили. Це створює додаткову невизначеність щодо обсягів пропозиції та собівартості арматури.

Закупівельна ціна базового 4-міліметрового флоат-скла від початку року зросла в євро приблизно на 13,2% — з 3,8 євро за квадратний метр у січні до 4,3 євро на початку липня. Базове скло надходить з-за кордону, тож імпортозалежність за цією сировиною сягає 100%.

Чи варто купувати житло на етапі будівництва

Покупці розділилися на дві категорії: тих, хто бере квартиру для власного проживання, та приватних інвесторів. Перші намагаються купувати вже здані в експлуатацію будинки, а інвестори заходять на старті будівництва, розраховуючи на прибуток у 40–50%, каже експертка з нерухомості Олена Бондарук. Вона нагадує: перед інвестуванням у недобудову варто зважувати ризики затримок і безпекові чинники.

Попит на первинці підтримують держпрограма «єОселя», переселенці зі східних регіонів та люди, які не можуть вивести капітал за кордон через валютні обмеження НБУ. Саме тому житло залишається одним із небагатьох інструментів захисту заощаджень від інфляції та девальвації гривні.

Забудовники прогнозують, що восени цінники на новобудови продовжать повзти вгору — передусім через тарифи на вантажні перевезення та подорожчання будматеріалів.

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