На первичном рынке жилья в Украине снова переписывают ценники: себестоимость строительства растет из-за подорожания стройматериалов, логистики и нехватки рабочих рук. Рассказываем, чего ждать покупателям осенью.

Подорожание квартир в Украине набирает обороты — осенью ценники на первичном рынке могут снова пересмотреть. Застройщики указывают на подорожавшие стройматериалы, логистику и нехватку рабочих рук.

На первичном рынке цены растут уже не первый квартал подряд. Рассказываем, что именно давит на себестоимость строительства и чего ждать покупателям осенью.

Что толкает цены на новостройки вверх

По данным Госстата, в первом квартале 2026 года цены на первичном рынке выросли на 17,3% в годовом измерении. Во втором квартале рост ускорился до рекордных за последние пять лет 20,5%.

Себестоимость строительных материалов с начала 2026 года выросла на 30–50% в зависимости от вида продукции, сообщают в ПБГ «Ковальская». Среди главных факторов — подорожание топлива, цемента, щебня и песка, повышение грузовых тарифов «Укрзализныци» и рост расходов на оплату труда.

Заметнее всего подорожали кирпич, строительные растворы, бетон, арматура и кабельно-проводниковая продукция, подтверждает руководитель службы заказчика девелоперской компании Standard One Артем Гордийчук. Материалов, которые не выросли в стоимости, практически не осталось из-за удорожания доставки.

С 1 августа 2026 года «Укрзализныця» повысила тарифы на грузовые перевозки на 30%. Постоянные атаки на железнодорожную инфраструктуру в апреле–июне замедлили движение вагонов и вызвали ситуативный дефицит щебня и цемента, из-за чего компании вынуждены диверсифицировать поставщиков и искать альтернативные маршруты.

По оценке Гордийчука, до конца 2026 года стройматериалы и инженерное оборудование могут подорожать еще на 10–20% от текущего уровня.

Заводы работают, но риски растут

Рынок арматуры сохраняет относительную стабильность: заводы выпускают достаточно металла для нужд первичного рынка. Однако в середине августа «АрселорМиттал Кривой Рог» подвергся ракетному удару РФ — повреждены доменные и энергетические мощности, производство частично остановлено. Это создает дополнительную неопределенность по объемам предложения и себестоимости арматуры.

Закупочная цена базового 4-миллиметрового флоат-стекла с начала года выросла в евро примерно на 13,2% — с 3,8 евро за квадратный метр в январе до 4,3 евро в начале июля. Базовое стекло поступает из-за границы, поэтому импортозависимость по этому сырью достигает 100%.

Стоит ли покупать жилье на этапе строительства

Покупатели разделились на две категории: тех, кто берет квартиру для собственного проживания, и частных инвесторов. Первые стараются покупать уже сданные в эксплуатацию дома, а инвесторы заходят на старте строительства, рассчитывая на прибыль в 40–50%, говорит эксперт по недвижимости Елена Бондарук. Она напоминает: перед инвестированием в недострой стоит взвешивать риски задержек и факторы безопасности.

Спрос на первичке поддерживают госпрограмма «єОселя», переселенцы из восточных регионов и люди, которые не могут вывести капитал за границу из-за валютных ограничений НБУ. Именно поэтому жилье остается одним из немногих инструментов защиты сбережений от инфляции и девальвации гривны.

Застройщики прогнозируют, что осенью ценники на новостройки продолжат ползти вверх — прежде всего из-за тарифов на грузовые перевозки и подорожания стройматериалов.

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