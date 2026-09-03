Быстрые маринованные помидоры с пикантной зеленью и чесноком — простой рецепт закуски, которая готовится всего за сутки и исчезает со стола первой.

Простые рецепты закусок выручают на каждый день, а быстрые маринованные помидоры с зеленью и чесноком готовятся всего за сутки. Написала у себя в Instagram украинская кухарка Екатерина Данильченко.

Что понадобится для закуски

Лучше всего выбирать упругие, мясистые помидоры сорта «сливка» — они отлично держат форму и идеально подходят для фарширования.

Ингредиенты

Помидоры (сорт «сливка») — 2 кг

Свежая петрушка — 1 большой пучок

Свежий укроп — 1 большой пучок

Чеснок — 7–8 зубчиков

Для маринада (на 1,5 литра воды):

Соль — 3 столовые ложки

Сахар — 6 столовых ложек

Уксус (9%) — 5 столовых ложек

Черный перец горошком, душистый перец, лавровый лист — по вкусу

Как готовить пошагово

Сначала подготовьте начинку: тщательно промойте и просушите зелень, мелко нарежьте укроп и петрушку, а чеснок пропустите через пресс или очень мелко порубите ножом. Смешайте все в удобной миске.

Помойте помидоры и сделайте на каждом глубокий надрез крест-накрест или разрежьте вдоль пополам, не доходя до конца, чтобы он раскрывался, как книжка.

Аккуратно раскройте каждый надрезанный помидор и щедро наполните его смесью зелени и чеснока. Плотно сложите фаршированные овощи в глубокую кастрюлю, контейнер или чистые банки.

Для маринада налейте в кастрюлю 1,5 литра воды, добавьте соль, сахар и выбранные специи. Доведите жидкость до кипения и проварите одну-две минуты, чтобы кристаллы полностью растворились. Снимите маринад с огня и сразу влейте уксус.

Горячим, но не кипящим маринадом аккуратно залейте помидоры так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Оставьте их при комнатной температуре до полного остывания, а затем отправьте в холодильник.

Уже через сутки вы получите невероятно вкусную закуску, которая идеально дополнит мясные блюда, гарниры или станет самостоятельным хитом застолья.

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