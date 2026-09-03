Пенсионный фонд Украины автоматически пересчитал жилищные субсидии домохозяйствам, чей среднемесячный совокупный доход изменился более чем на 50% в августе.

Соцпакет для военных в Украине постепенно расширяется, а тем временем Пенсионный фонд Украины в августе провел автоматический пересчет жилищных субсидий. Новый размер выплат уже определен для домохозяйств, у которых среднемесячный совокупный доход изменился более чем на 50%.

Об изменениях сообщили в Пенсионном фонде Украины. Пересмотр размера субсидии происходит без заявления получателей — фонд сам определяет новую сумму в пределах уже назначенного периода.

Кому пересчитали субсидию

Размер жилищной субсидии пересматривают дважды в год — в марте и августе. Если совокупный доход домохозяйства вырос или уменьшился более чем наполовину по сравнению с периодом, по которому назначали помощь, Пенсионный фонд самостоятельно пересчитывает выплату.

Во время августовского пересчета специалисты сравнивали среднемесячный совокупный доход за I и II кварталы 2026 года с доходами за III и IV кварталы 2025 года. Именно последние показатели использовали для расчета субсидии, назначенной с мая 2026 года.

Если разница между доходами превысила 50% в большую сторону, размер субсидии уменьшили. Если же доход существенно упал — помощь увеличили. Поэтому часть домохозяйств после пересчета будет получать больше, а часть — меньше.

Как проверить новый размер субсидии

Узнать, изменилась ли сумма выплаты, можно онлайн в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно выполнить несколько шагов:

зайти на веб-портал Пенсионного фонда Украины;

авторизоваться с помощью КЭП, «Дія.Підпис» или ID.GOV.UA;

открыть в личном кабинете раздел «Моя субсидия»;

просмотреть обновленный размер выплаты.

Обращаться в Пенсионный фонд с заявлением не нужно — пересчет проводится автоматически. Такой порядок предусмотрен пунктом 92 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №848, пишет Finteco.

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