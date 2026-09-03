Пенсійний фонд України автоматично перерахував житлові субсидії домогосподарствам, чий середньомісячний сукупний дохід змінився більш ніж на 50% у серпні.

Соцпакет для військових в Україні поступово розширюється, а водночас Пенсійний фонд України у серпні провів автоматичний перерахунок житлових субсидій. Новий розмір виплат уже визначено для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід змінився більш ніж на 50%.

Про зміни повідомили у Пенсійному фонді України. Перегляд розміру субсидії відбувається без заяви одержувачів — фонд сам визначає нову суму в межах уже призначеного періоду.

Кому перерахували субсидію

Розмір житлової субсидії переглядають двічі на рік — у березні та серпні. Якщо сукупний дохід домогосподарства зріс або зменшився більш ніж наполовину порівняно з періодом, за яким призначали допомогу, Пенсійний фонд самостійно перераховує виплату.

Під час серпневого перерахунку фахівці порівнювали середньомісячний сукупний дохід за I та II квартали 2026 року з доходами за III та IV квартали 2025 року. Саме останні показники використовували для розрахунку субсидії, призначеної з травня 2026 року.

Якщо різниця між доходами перевищила 50% у більший бік, розмір субсидії зменшили. Якщо ж дохід суттєво впав — допомогу збільшили. Тож частина домогосподарств після перерахунку отримуватиме більше, а частина — менше.

Як перевірити новий розмір субсидії

Дізнатися, чи змінилася сума виплати, можна онлайн в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України. Для цього потрібно виконати кілька кроків:

зайти на вебпортал Пенсійного фонду України;

авторизуватися за допомогою КЕП, «Дія.Підпису» або ID.GOV.UA;

відкрити в особистому кабінеті розділ «Моя субсидія»;

переглянути оновлений розмір виплати.

Звертатися до Пенсійного фонду із заявою не потрібно — перерахунок проводиться автоматично. Такий порядок передбачений пунктом 92 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №848, пише Finteco.

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