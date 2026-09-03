Жінки в Україні в середньому отримують пенсії приблизно на 2000 гривень менше, ніж чоловіки. У парламенті запропонували поступово підвищувати гарантований мінімум пенсійного забезпечення, щоб зменшити цей розрив.

Пенсійні виплати в Україні можуть помітно змінитися вже найближчими роками. У Верховній Раді запропонували поступово підвищувати гарантований мінімальний рівень пенсійного забезпечення — це, за задумом, має зменшити розрив між пенсіями жінок і чоловіків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Як відрізняються пенсії жінок і чоловіків

За даними на 1 січня 2026 року, середня пенсія за віком у солідарній системі для жінок становила близько 5500 гривень, тоді як чоловіки в середньому отримували 7500 гривень. Отже, різниця сягала приблизно 2000 гривень.

На розмір майбутньої пенсії впливає весь трудовий шлях людини. Серед причин нижчих виплат для жінок називають менші зарплати, перерви в кар'єрі через догляд за дітьми чи родичами, а також роботу в сферах із нижчою оплатою. За словами Гетманцева, сама пенсійна система не може усунути всі ці причини, але може зменшити їхній вплив на рівень доходів після виходу на пенсію.

Мінімальну пенсію пропонують поступово підвищувати

Одним із таких механізмів може стати гарантований мінімальний рівень пенсійного забезпечення. Відповідну пропозицію Гетманцев вніс у межах пропозицій до Бюджетної декларації на 2027–2029 роки.

Пропонований рівень має змінюватися поетапно:

у 2027 році — 6500 гривень;

у 2028 році — 8000 гривень;

у 2029 році — 10 000 гривень.

За задумом, підвищений гарантований мінімум передусім має підтримати людей, чиї пенсії виявилися невисокими через низькі доходи протягом трудового життя або через періоди, коли вони сплачували мінімальні страхові внески.

Скільки пенсіонерів в Україні

Гендерна нерівність — лише одна з проблем української пенсійної системи. Загалом значна частина пенсіонерів отримує невисокі виплати, тому питання мінімального рівня доходу стосується не лише жінок.

Згідно з наведеними даними, станом на 1 липня 2026 року в Україні налічувалося близько 9,98 мільйона пенсіонерів. З початку року їхня кількість скоротилася майже на 190,5 тисячі. Середній розмір пенсії становив 7273 гривні. При цьому приблизно кожен четвертий пенсіонер отримував близько 3500 гривень, а ще близько 2,8 мільйона людей продовжували працювати після виходу на пенсію.

Як пенсії співвідносяться із зарплатами

Середня пенсія в Україні становить близько 27% від середньої зарплати. Для порівняння: у Польщі цей показник становить 57%, у Румунії — 48%, а в Греції — 78%. Тому підвищення гарантованого мінімуму розглядають як один із можливих елементів ширшої пенсійної реформи.

Паралельно Гетманцев виступає за розвиток накопичувальної складової пенсійної системи. У Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт про добровільні пенсійні фонди.

Що це означає для пенсіонерів

Якщо пропозицію затвердять, найбільше виграють ті, хто нині отримує найменші виплати — насамперед люди з низьким трудовим доходом і мінімальним страховим стажем. Зростання гарантованого мінімуму до 6500, 8000, а згодом і до 10 000 гривень дасть змогу поступово підтягнути найнижчі пенсії. Водночас це поки що пропозиція, а не ухвалене рішення — остаточні параметри залежатимуть від бюджетного процесу на 2027–2029 роки.

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