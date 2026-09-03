Аналітики порівняли вартість купівлі та оренди однокімнатних квартир у 20 містах України. Розрив виявився колосальним: десь оренда «відіб’є» ціну квартири за 9 років, а десь — лише за 17.

Ціни на купівлю та оренду житла в Україні сильно відрізняються залежно від міста — витрати на оренду однокімнатної квартири «відбивають» її вартість у різних обласних центрах від 9 до 17 років. Найдовше чекати доведеться у Житомирі та Рівному, а найшвидше цей момент настає у Запоріжжі.

Такий підрахунок зробила платформа OLX Нерухомість, порівнявши медіанну оренду та ціну купівлі однокімнатних квартир у 20 містах України.

Де оренда «відбиває» квартиру найдовше

Лідерами за тривалістю стали Житомир і Рівне — там знадобиться близько 17 років оренди, щоб сумарні витрати зрівнялися з ціною купівлі. У Житомирі медіанна оренда однокімнатної квартири становить 11 тисяч гривень на місяць, тоді як купівля такого житла обійдеться у 2,23 мільйона гривень. У Рівному — 12 тисяч гривень оренди та 2,45 мільйона гривень за квартиру.

Ще близько 16 років доведеться «відбивати» вартість житла у Києві, Вінниці та Чернігові. Приблизно 15 років — в Одесі, Черкасах і Чернівцях.

Які міста в середині рейтингу

Близько 14 років оренди дорівнюють вартості квартири у Кропивницькому, Луцьку та Сумах. По 13 років потрібно у Львові, Полтаві, Тернополі, Ужгороді та Хмельницькому. У Харкові цей показник становить близько 12 років.

Де купівля «наздоганяється» найшвидше

Найкоротший період зафіксували у Запоріжжі — лише 9 років оренди. Там медіанна оренда однокімнатної квартири становить 7 тисяч гривень, а купівля — 717 тисяч гривень. До трійки також увійшли Дніпро (10 років) та Івано-Франківськ (11 років).

У платформі пояснюють, що нижча орендна плата не завжди означає вигіднішу оренду — вирішальним є співвідношення між вартістю купівлі та оренди. На ринок впливають безпекова ситуація, внутрішня міграція та обсяг доступних квартир, зазначила керівниця сектору розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук.

Що вигідніше — купити чи орендувати

Однозначної відповіді немає: у прифронтових містах ціни на купівлю можуть лишатися відносно низькими, тоді як попит на оренду підтримують люди, які тимчасово проживають у цих регіонах. Для порівняння — найвищі ціни на оренду зараз в Ужгороді: однокімнатну квартиру здають за 22 133 гривні на місяць, що на 18% дорожче, ніж торік.

У Києві ціни на житло лишаються високими навіть попри війну: однокімнатні квартири в середньому коштують близько 70 тисяч доларів, а двокімнатні — понад 100 тисяч.

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