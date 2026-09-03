Аналитики сравнили стоимость покупки и аренды однокомнатных квартир в 20 городах Украины. Разрыв оказался колоссальным: где-то аренда «отобьет» цену квартиры за 9 лет, а где-то — лишь за 17.

Цены на покупку и аренду жилья в Украине сильно отличаются в зависимости от города — расходы на аренду однокомнатной квартиры «отбивают» ее стоимость в разных областных центрах от 9 до 17 лет. Дольше всего ждать придется в Житомире и Ровно, а быстрее всего этот момент наступает в Запорожье.

Такой подсчет сделала платформа OLX Недвижимость, сравнив медианную аренду и цену покупки однокомнатных квартир в 20 городах Украины.

Где аренда «отбивает» квартиру дольше всего

Лидерами по продолжительности стали Житомир и Ровно — там понадобится около 17 лет аренды, чтобы суммарные расходы сравнялись с ценой покупки. В Житомире медианная аренда однокомнатной квартиры составляет 11 тысяч гривен в месяц, тогда как покупка такого жилья обойдется в 2,23 миллиона гривен. В Ровно — 12 тысяч гривен аренды и 2,45 миллиона гривен за квартиру.

Еще около 16 лет придется «отбивать» стоимость жилья в Киеве, Виннице и Чернигове. Примерно 15 лет — в Одессе, Черкассах и Черновцах.

Какие города в середине рейтинга

Около 14 лет аренды равняются стоимости квартиры в Кропивницком, Луцке и Сумах. По 13 лет нужно во Львове, Полтаве, Тернополе, Ужгороде и Хмельницком. В Харькове этот показатель составляет около 12 лет.

Где покупка «догоняется» быстрее всего

Самый короткий период зафиксировали в Запорожье — всего 9 лет аренды. Там медианная аренда однокомнатной квартиры составляет 7 тысяч гривен, а покупка — 717 тысяч гривен. В тройку также вошли Днепр (10 лет) и Ивано-Франковск (11 лет).

В платформе объясняют, что более низкая арендная плата не всегда означает более выгодную аренду — решающим является соотношение между стоимостью покупки и аренды. На рынок влияют ситуация с безопасностью, внутренняя миграция и объем доступных квартир, отметила руководитель сектора развития продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук.

Что выгоднее — купить или арендовать

Однозначного ответа нет: в прифронтовых городах цены на покупку могут оставаться относительно низкими, тогда как спрос на аренду поддерживают люди, которые временно проживают в этих регионах. Для сравнения — самые высокие цены на аренду сейчас в Ужгороде: однокомнатную квартиру сдают за 22 133 гривны в месяц, что на 18% дороже, чем в прошлом году.

В Киеве цены на жилье остаются высокими даже несмотря на войну: однокомнатные квартиры в среднем стоят около 70 тысяч долларов, а двухкомнатные — более 100 тысяч.

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