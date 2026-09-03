Національний банк України з 4 вересня починає вводити в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень — найбільший номінал української гривні. На купюрі зображений поет Василь Стус.

Національний банк України з 4 вересня 2026 року починає вводити в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. Це найбільший номінал української гривні за всю її історію.

Нові купюри надходитимуть в обіг поступово й використовуватимуться паралельно з банкнотами інших номіналів, які вже перебувають у грошовому обігу.

На новій банкноті зображений український поет, перекладач і правозахисник Василь Стус. Дизайн купюри присвячений його життю та творчій спадщині.

Що відомо про банкноту 2000 гривень

Введення нової банкноти — планове оновлення грошового ряду. Купюра номіналом 2000 гривень стане найбільшою серед тих, що перебувають в обігу, і доповнить наявний ряд гривневих банкнот.

Дата введення в обіг — 4 вересня 2026 року.

Номінал — 2000 гривень, найбільший в історії гривні.

На купюрі зображено Василя Стуса.

Обіг поступовий, паралельно з іншими банкнотами.

Які ще зміни набудуть чинності у вересні

Разом із новою купюрою у вересні набувають чинності й інші зміни. Зокрема, з 1 вересня зарплати педагогічних працівників підвищують на 20%. З урахуванням січневого підвищення загальне зростання зарплат учителів за рік становитиме 50% порівняно з минулим роком.

Учителі, які працюють у прифронтових районах, додатково отримуватимуть 4000 гривень на місяць, а педагоги в інших регіонах — 2000 гривень. Після підвищення молоді вчителі можуть отримувати близько 12–17 тисяч гривень, а досвідченіші — 17–28 тисяч гривень.

Академічні стипендії студентів вишів зростуть удвічі — з 2000 до 4000 гривень на місяць, а для студентів закладів професійної освіти — з 1510 до 3020 гривень. Також розширюють програму безкоштовного харчування: гарячі обіди отримуватимуть учні всіх 1–11 класів, на що уряд передбачив 1 мільярд гривень.

Змінюються й правила бронювання від мобілізації: для заброньованих працівників зарплата має бути не нижчою за три мінімальні зарплати — 25 941 гривню на місяць з урахуванням податків, тоді як раніше поріг становив 2,5 мінімальної зарплати (21 617 гривень).