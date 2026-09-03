Национальный банк Украины с 4 сентября начинает вводить в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен — самый крупный номинал украинской гривны. На купюре изображён поэт Василий Стус.

Национальный банк Украины с 4 сентября 2026 года начинает вводить в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен. Это самый крупный номинал украинской гривны за всю её историю.

Новые купюры будут поступать в обращение постепенно и будут использоваться параллельно с банкнотами других номиналов, которые уже находятся в денежном обращении.

На новой банкноте изображён украинский поэт, переводчик и правозащитник Василий Стус. Дизайн купюры посвящён его жизни и творческому наследию.

Что известно о банкноте 2000 гривен

Введение новой банкноты — плановое обновление денежного ряда. Купюра номиналом 2000 гривен станет самой крупной среди находящихся в обращении и дополнит существующий ряд гривневых банкнот.

Дата введения в обращение — 4 сентября 2026 года.

Номинал — 2000 гривен, самый крупный в истории гривны.

На купюре изображён Василий Стус.

Обращение постепенное, параллельно с другими банкнотами.

Какие ещё изменения вступят в силу в сентябре

Вместе с новой купюрой в сентябре вступают в силу и другие изменения. В частности, с 1 сентября зарплаты педагогических работников повышают на 20%. С учётом январского повышения общий рост зарплат учителей за год составит 50% по сравнению с прошлым годом.

Учителя, работающие в прифронтовых районах, дополнительно будут получать 4000 гривен в месяц, а педагоги в других регионах — 2000 гривен. После повышения молодые учителя могут получать около 12–17 тысяч гривен, а более опытные — 17–28 тысяч гривен.

Академические стипендии студентов вузов вырастут вдвое — с 2000 до 4000 гривен в месяц, а для студентов учреждений профессионального образования — с 1510 до 3020 гривен. Также расширяют программу бесплатного питания: горячие обеды будут получать ученики всех 1–11 классов, на что правительство предусмотрело 1 миллиард гривен.

Меняются и правила бронирования от мобилизации: для забронированных работников зарплата должна быть не ниже трёх минимальных зарплат — 25 941 гривны в месяц с учётом налогов, тогда как раньше порог составлял 2,5 минимальной зарплаты (21 617 гривен).