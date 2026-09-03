Кабинет Министров рассматривает возможность регулирования стоимости поездок на такси во время воздушных тревог в Киеве, чтобы не допустить спекулятивного повышения цен.

Тарифы для такси в Киеве во время воздушных тревог могут официально урегулировать — правительство готовит механизм, который не позволит перевозчикам накручивать цены даже за короткие поездки между берегами Днепра.

Об этом сообщает издание "Фокус" со ссылкой на народную депутатку Ольгу Василевскую-Смаглюк. Столица уже около недели живет в условиях почти постоянных тревог: Россия атакует Киев и прилегающие территории реактивными дронами. На этом фоне власти готовят обновленный план работы заведений в городе и пересматривают правила передвижения.

Тревоги разделят на уровни: желтый и красный

По словам депутатки, во время заседания фракции "Слуга народа" с участием премьер-министра Сергея Корецкого обсуждали возможность разделения воздушных тревог по уровням. Желтый уровень предлагают объявлять при атаке дронов, красный — при ракетной угрозе. Отдельно депутаты подняли вопрос стоимости услуг такси.

Один из ключевых пунктов — не останавливать движение зеленой ветки метро во время определенных типов тревог. Это должно позволить пассажирам беспрепятственно добираться с правого берега на левый и обратно, не завися от наземного транспорта, который простаивает в укрытиях.

Также планируют урегулировать тарифы для такси на время тревог. Цель — чтобы перевозчики не устанавливали завышенные цены даже за поездки на 2–3 километра между берегами Днепра, которые в условиях закрытых мостов и остановленного транспорта становятся особенно востребованными.

Что это означает для пассажиров

Если решение примут, стоимость поездок в часы тревог будет регулироваться на уровне правительства, а не определяться лишь спросом в приложениях. Пассажиры смогут рассчитывать на предсказуемую цену даже тогда, когда город фактически парализован воздушной атакой.

Кроме того, по словам нардепки, власти рассматривают возможность ограничения проведения массовых мероприятий с учетом ситуации с безопасностью в столице.

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