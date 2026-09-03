Украинские переработчики повышают отпускные цены на сухое молоко до самого высокого уровня за последние годы на фоне активного спроса и выгодной экспортной конъюнктуры.

Цены на квартиры в Украине выросли на 20,5% за год — а тем временем дорожает и сухое молоко. Украинские производители повышают отпускные цены на фоне активного спроса и привлекательной ситуации на внешних рынках.

Об этом сообщает аналитическое агентство ИНФАГРО. Стоимость сухого обезжиренного молока (СОМ) уже поднялась до одного из самых высоких уровней за последние годы, а осенью предложение продукции может существенно сократиться. Из-за сезонного снижения надоев сырья для сушки станет меньше, поэтому у производителей будет еще больше оснований удерживать высокие отпускные цены.

Почему дорожает сухое молоко

На международном рынке СОМ продолжает расти в цене. Украинская продукция на отдельных направлениях уже продается значительно дороже, чем в середине лета. Это делает экспорт более выгодным для перерабатывающих предприятий и одновременно создает дополнительное давление на внутренние цены.

Дешевых предложений сухого обезжиренного молока на украинском рынке становится все меньше, а самая качественная продукция дорожает особенно заметно.

Производство сокращается

Одновременно с подорожанием продукции украинские предприятия уменьшают выпуск СОМ. В августе объемы производства снизились после довольно высоких летних показателей. Одна из причин — сокращение объемов молока, которое переработчики могут направлять на сушку.

Осенью этот фактор станет еще ощутимее из-за сезонного уменьшения предложения сырья. Дополнительно на производство СОМ повлияет переориентация предприятий на другие молочные продукты, спрос на которые со стороны украинских потребителей остается высоким.

Сухое цельное молоко тоже будет дорожать

В конце лета перерабатывающие предприятия несколько нарастили выпуск сухого цельного молока, однако этот тренд, по прогнозам, долго не продлится. Осенью выпуск продукции, вероятно, снова уменьшится. Оснований для удешевления нет: цены на цельное молоко заметно выросли, а потенциальная экспортная стоимость украинской продукции уже превышает летние показатели.

В то же время значительного скачка экспорта может не произойти — внутренний рынок остается достаточно емким, поэтому часть продукции может оставаться в Украине.

Что будет с ценами осенью

Сочетание ограниченного предложения, более дорогого сырья и высокого спроса создает предпосылки для дальнейшего повышения стоимости сухого молока. Скорее всего, осенью украинские производители продолжат пересматривать цены в сторону увеличения. Особенно это коснется сухого цельного молока и качественного СОМ.

Для внутреннего рынка это означает, что дешевых предложений в ближайшее время может стать еще меньше, а цены на молочную продукцию останутся под давлением стоимости сырья и экспортной конъюнктуры. Ранее Finteco сообщало, что молочные продукты в Украине могут подорожать на четверть.

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