Салат «Цезарь» мы уже публиковали — а салат из капусты готовится еще проще и не требует ни соуса на основе яиц, ни запекания гренок.
Салат из капусты с горошком привлекает свежестью, хрусткостью и легкостью — его можно подать как гарнир к мясу или птице или как самостоятельное легкое блюдо. Главная особенность этого рецепта — заправка сразу из двух видов уксуса, яблочного и белого, которая придает вкусу больше глубины, чем классическая масляно-уксусная заправка. А благодаря сладкому зеленому горошку салат получает приятный контраст вкусов.
Ингредиенты для салата из капусты
- капуста — 1 средний кочан (примерно 1–1,1 кг), очень тонко нашинкованная
- огурец (лучше без толстой кожуры) — 1 шт., тонко нарезанный полукольцами
- зеленый лук или лук-шнитт — 1 пучок, измельченный
- зеленый горошек — 2 стакана (примерно 300 г), размороженный в холодной воде
- масло оливковое или подсолнечное — 3–4 ст. л.
- яблочный уксус — 2 ст. л. (или по вкусу)
- белый уксус — 2 ст. л. (или по вкусу)
- соль и черный перец — по вкусу (ориентировочно начать с 1/2 ч. л. соли и 1/4 ч. л. перца)
Как приготовить салат из капусты: пошагово
Снимите с капусты мягкие внешние листья, тонко нашинкуйте ее ножом или на мандолине (с мандолиной тонкие полоски получаются более равномерными, главное — работать осторожно, защищая руки). Кочерыжку можно выбросить или съесть отдельно. Переложите нашинкованную капусту в большую миску.
Добавьте к капусте нарезанный огурец, размороженный зеленый горошек и измельченный зеленый лук. Слегка перемешайте все ингредиенты, чтобы не повредить тонкую структуру капусты.
Заправьте салат 3–4 столовыми ложками масла, 2 столовыми ложками яблочного уксуса и 2 столовыми ложками белого уксуса, еще раз перемешайте. Перед подачей приправьте солью и черным перцем по вкусу, начиная с небольшого количества и добавляя больше при необходимости. Если капуста оказалась крупной, можно добавить немного больше уксуса, чтобы вкус оставался сбалансированным.
Салат из капусты лучше подавать сразу или в течение 30 минут после смешивания — соль в заправке довольно быстро размягчает капусту, и она теряет часть хрусткости. Если любите менее резкий вкус, часть белого уксуса можно заменить лимонным соком, а для аромата добавить немного свежего укропа — такой вариант также прекрасно сочетается с горошком и огурцом.
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