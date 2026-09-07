Дітям військовослужбовців держава гарантує першочергові місця у садках і школах, безкоштовне навчання та проживання у гуртожитках. Розповідаємо, хто має право на пільги та як їх оформити.

Пільги для батьків в Україні — тема, що стосується мільйонів родин, але окремий пакет освітніх гарантій держава передбачила саме для дітей військовослужбовців. Значна частина цих пільг працює фактично безкоштовно: місця у садках і школах, переведення на бюджет та проживання у гуртожитку.

Підставою для таких прав є закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей». Як нагадує АрміяInform (видання Міністерства оборони), освітні гарантії охоплюють і самих захисників, і їхніх дітей.

Що саме безкоштовно отримують діти військових

Перший і найвідчутніший пункт — першочергове право на місця. Дітям військовослужбовців за місцем проживання позачергово надають місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, а також у дитячих оздоровчих таборах — незалежно від форми власності закладу.

Другий — безкоштовне навчання. Діти учасників бойових дій, як і самі УБД, мають право на переведення на бюджетну форму навчання під час здобуття вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти на денній формі.

Держава також передбачила повну або часткову оплату навчання за рахунок державного та місцевих бюджетів і пільгові довгострокові кредити на здобуття освіти. Студенти денної форми можуть безоплатно або на пільгових умовах проживати у гуртожитку.

До цього додаються соціальні стипендії, безоплатне забезпечення підручниками та безоплатний доступ до інтернету й систем баз даних у закладах освіти. Умова для соціальної стипендії проста: у студента не повинно бути заборгованості з навчання.

Як оформити освітні пільги для дитини

Пільги не надаються автоматично — їх треба оформити. Для дітей чинних військовослужбовців батько або мати подають до закладу освіти (садка чи школи) заяву разом із довідкою про проходження служби та свідоцтвом про народження дитини.

Для дітей учасників бойових дій спершу сам захисник має отримати посвідчення УБД. Цей статус оформлюють через органи Пенсійного фонду України — незалежно від місця реєстрації. Далі дитину переводять на бюджет або надають місце у закладі за заявою з документами, що підтверджують статус батька.

Точний перелік документів варто уточнити у навчальному закладі: окремі громади додають власні місцеві програми підтримки родин військових.

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