У Вараській громаді Рівненської області з жовтня подорожчає тепло — тариф на опалення зросте більш ніж на 23%.

Тарифи на тепло у Рівненській області знову переглядають — уже з жовтня мешканці Вараської громади платитимуть за опалення помітно більше.

Про подорожчання повідомило місцеве видання "ПроРівне". За його даними, з 1 жовтня у Вараській громаді тариф на теплову енергію для населення зросте більш ніж на 23 відсотки.

Підвищення стосуватиметься послуги централізованого опалення, тож найбільше його відчують мешканці багатоквартирних будинків, підключених до тепломереж. Підсумкова сума в платіжці залежатиме від площі помешкання, однак уже з першого місяця опалювального сезону різниця стане відчутною для кожного домогосподарства.

Перегляд цін на тепло в українських громадах активізувався після завершення дії мораторію на подорожчання комунальних послуг для населення. Комунальники пояснюють нові тарифи зростанням вартості енергоносіїв, ремонтами мереж і витратами на підготовку до зимового сезону.

Як зменшити навантаження на сімейний бюджет

Мешканцям, для яких новий тариф стане надто високим, варто перевірити право на житлову субсидію. Її призначають, якщо витрати на комуналку перевищують визначений відсоток доходу родини. Оформити субсидію можна через Пенсійний фонд України, ЦНАП або онлайн через портал "Дія", подавши заяву та декларацію про доходи.

Подати документи можна впродовж усього року, але для призначення допомоги з початку опалювального сезону звернутися краще завчасно. У разі зміни доходів чи складу сім'ї дані слід оновити, щоб розмір субсидії розрахували коректно.

Раніше Politeka повідомляла, два позашляховики передали 445-й бригаді безпілотних систем на Рівненщині.

Також Politeka повідомляла, гуманітарна допомога для ВПО в Рівненській області: хто та як може отримати термінову підтримку.