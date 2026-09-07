Пенсію без необхідного стажу українці тепер отримуватимуть за оновленими правилами — в Україні набули чинності зміни до порядку нарахування пенсій та соціальних виплат. Уряд разом із профільними відомствами уточнив механізми розрахунку, щоб узгодити їх зі свіжими даними державних реєстрів та актуальними соціальними показниками. Головна мета оновлень — підвищити точність виплат і мінімізувати помилки, а частину перерахунків відтепер проводитимуть автоматично, без додаткових звернень громадян.

Про зміни повідомляє «Перший бізнесовий». Нові правила мають прибрати похибки, які виникали через застарілі чи неповні відомості про громадян.

Що саме змінилося

Ключове нововведення — автоматичне оновлення інформації про страховий стаж і доходи. Дані підтягуватимуться з податкових та трудових реєстрів без участі людини. Завдяки цьому перерахунок проводитимуть без додаткових звернень самих пенсіонерів.

Для працюючих пенсіонерів зміна прискорює нарахування надбавок за додатково відпрацьований стаж. Непрацюючим виплати коригуватимуть відповідно до оновлених соціальних стандартів, які переглядаються разом із прожитковим мінімумом. Тож суми стануть точнішими і для тих, хто працює, і для тих, хто вже на заслуженому відпочинку.

Оновлені правила зачепили й соціальні допомоги. Ідеться про виплати малозабезпеченим сім'ям, людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам. Частину процедур спростили, а окремі види допомоги тепер призначатимуть автоматично після перевірки даних у реєстрах.

Як відбуватиметься автоматичний перерахунок

Пенсіонеру не доведеться подавати заяву чи збирати довідки. Щойно в податкових або трудових реєстрах з'являються нові дані про стаж чи доходи, система сама проводить перерахунок. За тим самим принципом перевіряють відомості під час призначення соціальної допомоги, що скорочує кількість бюрократичних етапів і зменшує черги.

У профільних відомствах наголошують, що оновлені правила є частиною ширшої цифровізації соціальної сфери. Це має зробити нарахування прозорішим, а розподіл виплат — справедливішим для різних категорій громадян.

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