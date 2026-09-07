В українських супермаркетах помітно подешевшала низка популярних продуктів — мережі АТБ та «Сільпо» оновили акційні пропозиції. Найвигідніші знижки сягнули 65%: найбільше можна заощадити на тунці та зерновій каві.

Ціни на продукти у Полтавській області нещодавно перевіряли окремо, тоді як великі мережі оновили акційні пропозиції. У супермаркетах АТБ та «Сільпо» низка популярних товарів помітно подешевшала, а найвигідніші знижки сягнули 65%.

Як повідомляє Новини.LIVE, в Україні продукти дорожчають помірно, однак окремі категорії ростуть у ціні швидше. Щоб стимулювати покупців, мережі регулярно знижують вартість затребуваних позицій. Навіть на тлі нестачі частини продукції в окремих магазинах після ударів РФ по складах супермаркети не відмовляються від систематичних акцій.

Які продукти віддають зі знижками в АТБ та «Сільпо»

Журналісти промоніторили офіційні онлайн-магазини мереж і склали перелік із десяти популярних товарів із найвигіднішими знижками. Ціни діяли на суботу, 5 вересня:

тунець у розсолі — 89,99 грн замість 259 грн (знижка 65%, «Сільпо»);

кава зернова — 199 грн замість 459 грн (57%, «Сільпо»);

морозиво — 109,90 грн замість 229,90 грн (52%, АТБ);

грудинка — 29,90 грн замість 59,90 грн (50%, «Сільпо»);

шоколад — 45,90 грн замість 88,90 грн (48%, АТБ);

сир — 39,90 грн замість 69,90 грн (43%, «Сільпо»);

ковбаса — 65 грн замість 109,70 грн (40%, АТБ);

пельмені — 148,90 грн замість 229,50 грн (35%, АТБ);

молоко — 39,99 грн замість 62,49 грн (36%, «Сільпо»);

сосиски — 219,89 грн замість 333,99 грн (34%, АТБ).

Влітку 2026 року ворог почав цілеспрямовано атакувати продуктові бази та склади різних брендів. Постраждали як приміщення для зберігання продуктів, так і самі магазини — АТБ та «Сільпо» не стали винятком. Попри це мережі продовжують тримати акційні ціни на базові товари.

Як удари по складах вплинули на логістику та ціни

Цілеспрямовані удари російської армії по складах змусили компанії переглянути механізм роботи. Замість зберігання продукції в одному-двох місцях мережі почали децентралізацію, переходячи на принцип розсіювання: дрібні склади та пряму доставку товарів до магазинів, оминаючи проміжні хаби.

Водночас покупців цікавить інше: чи не зростуть ціни через додаткові витрати на транспорт, пальне та оренду складів. За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, максимальне подорожчання через нову логістику прогнозується на рівні до 2,5%.

Окремо мережі коригують вартість курячих яєць. Наприклад, в АТБ найдешевша упаковка коштує 68,50 грн проти 42 грн у серпні 2026 року. Тож навіть на тлі акційних знижок частина базових продуктів дорожчає.

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