Пенсійний фонд України враховує гроші на банківських депозитах під час перевірки права на житлову субсидію. У 2026 році перевищення встановленого ліміту може стати підставою для відмови у призначенні виплати.

Соціальні виплати в Україні можуть залежати від неочевидних факторів — зокрема, наявність великої суми на банківському депозиті здатна стати причиною відмови у призначенні житлової субсидії у 2026 році.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, під час перевірки права на житлову субсидію враховуються гроші, які родина тримає на депозитних рахунках. Якщо станом на 1-ше число місяця, з якого людині призначають виплату, у когось із членів домогосподарства або їхніх родин на депозитному рахунку чи кількох рахунках лежить понад 100 000 гривень, це може стати підставою для відмови.

Яку суму на депозиті не можна перевищувати

Ліміт у 100 000 гривень стосується саме депозитних банківських рахунків. Так само ПФУ враховує облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 000 гривень. Йдеться не про один конкретний вклад, а про загальну суму грошей на всіх депозитних рахунках.

Наприклад, якщо у людини є три вклади — на 40 000, 35 000 і 30 000 гривень, — то окремо жоден із них не перевищує ліміт. Однак разом це вже 105 000 гривень, тобто більше за встановлений поріг.

Чи враховуються гроші на звичайній картці

Тут важливо розрізняти депозит і звичайний поточний рахунок. Правило про суму понад 100 000 гривень стосується саме коштів на депозитному рахунку або рахунках. Тому не варто вважати, що будь-яка велика сума на банківській картці автоматично позбавляє людину субсидії саме за цим критерієм.

Наприклад, якщо після отримання зарплати на поточному рахунку тимчасово лишилося 120 000 гривень, це не те саме, що 120 000 гривень, покладені на депозит. Водночас ПФУ перевіряє фінансове становище домогосподарства комплексно.

Які ще операції перевіряє Пенсійний фонд

На призначення субсидії може вплинути не лише сума заощаджень. Якщо протягом 12 місяців до звернення людина придбала нерухомість, автомобіль, цінні папери, віртуальні активи або інші товари тривалого користування на суму понад 100 000 гривень, це теж може позначитися на праві на допомогу.

Окреме правило діє щодо валюти. Якщо за 12 місяців до звернення людина купила готівкову або безготівкову іноземну валюту чи банківські метали на загальну суму понад 50 000 гривень, це також може стати підставою для відмови. Винятки передбачені, зокрема, для валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних чи освітніх послуг.

Також Пенсійний фонд перевіряє наявність іншого житла, значну заборгованість за комунальні послуги та деякі інші обставини.

Що робити, якщо на депозиті понад 100 тисяч гривень

Йдеться про кошти, які людина має на 1-ше число місяця, з якого призначається субсидія. Тому не варто сприймати норму так, ніби будь-яке поповнення депозиту автоматично означає негайне припинення вже отриманої допомоги. Якщо ж сума перевищує ліміт на момент перевірки, ПФУ може не призначити виплату.

Обмеження щодо депозиту не поширюється на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, молодь, яка раніше мала цей статус, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї.

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