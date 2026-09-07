Сливове варення за 5 хвилин — це швидкий спосіб отримати густий зимовий десерт лише зі слив і цукру, без багатогодинного варіння біля плити.

Сливове варення за 5 хвилин виходить густим і дуже смачним, якщо знати одну кулінарну хитрість. Простий рецепт «П'ятихвилинка» потребує лише двох інгредієнтів, які знайдуться на будь-якій кухні.

Сливове варення — це ще й корисно: у плодах містяться цинк, йод, магній, сірка та кальцій, а також чимало вітамінів. Тому заготівля зберігає не лише смак, а й частину цінних речовин.

Інгредієнти

пів кілограма слив;

2 склянки цукру.

Як варити сливове варення за 5 хвилин

Спершу сливи промивають холодною водою, кожен плід розрізають навпіл і виймають кісточку. Фрукти викладають в емальовану або керамічну каструлю, пересипають цукром і залишають на 2–3 години, щоб вони пустили сік.

Банки та кришки миють содою, у каструлю наливають воду і доводять до кипіння. На дно опускають кришки, зверху ставлять решітку, а на неї — банки дном догори. Стерилізують 15–20 хвилин, потім переносять на сухий чистий рушник.

Далі каструлю зі сливами ставлять на повільний вогонь і варять, постійно помішуючи. Коли маса закипить, вогонь зменшують до мінімуму і готують рівно 5 хвилин. Перемішувати потрібно акуратно, щоб не пошкодити половинки плодів, а пінку знімають шумівкою.

Готове варення розливають по банках, закривають кришками і залишають у теплому місці до повного охолодження.

Головний секрет густого варення

Якщо варення вийшло недостатньо густим, його повністю остуджують, а потім знову проварюють протягом 5 хвилин — і лише після цього розливають по банках. Перевірити готовність можна краплею: якщо вона не розтікається по блюдцю, ласощі готові.

Тим, хто любить дуже густе варення, підійде класичний рецепт половинками: на кілограм слив беруть кілограм цукру і пів склянки води. Спершу варять сироп 2–3 хвилини, заливають ним сливи та залишають на 3–4 години, а потім тричі проварюють — двічі по 2–3 хвилини з охолодженням, а востаннє 10–15 хвилин.