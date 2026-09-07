Сливовое варенье за 5 минут — это быстрый способ получить густой зимний десерт всего из слив и сахара, без многочасовой варки у плиты.

Сливовое варенье за 5 минут получается густым и очень вкусным, если знать одну кулинарную хитрость. Простой рецепт «Пятиминутка» требует всего двух ингредиентов, которые найдутся на любой кухне.

Сливовое варенье — это ещё и полезно: в плодах содержатся цинк, йод, магний, сера и кальций, а также немало витаминов. Поэтому заготовка сохраняет не только вкус, но и часть ценных веществ.

Ингредиенты

полкилограмма слив;

2 стакана сахара.

Как варить сливовое варенье за 5 минут

Сначала сливы промывают холодной водой, каждый плод разрезают пополам и достают косточку. Фрукты выкладывают в эмалированную или керамическую кастрюлю, пересыпают сахаром и оставляют на 2–3 часа, чтобы они пустили сок.

Банки и крышки моют содой, в кастрюлю наливают воду и доводят до кипения. На дно опускают крышки, сверху ставят решётку, а на неё — банки дном вверх. Стерилизуют 15–20 минут, затем переносят на сухое чистое полотенце.

Далее кастрюлю со сливами ставят на медленный огонь и варят, постоянно помешивая. Когда масса закипит, огонь уменьшают до минимума и готовят ровно 5 минут. Перемешивать нужно аккуратно, чтобы не повредить половинки плодов, а пенку снимают шумовкой.

Готовое варенье разливают по банкам, закрывают крышками и оставляют в тёплом месте до полного остывания.

Главный секрет густого варенья

Если варенье вышло недостаточно густым, его полностью остужают, а затем снова проваривают в течение 5 минут — и только после этого разливают по банкам. Проверить готовность можно каплей: если она не растекается по блюдцу, лакомство готово.

Тем, кто любит очень густое варенье, подойдёт классический рецепт половинками: на килограмм слив берут килограмм сахара и полстакана воды. Сначала варят сироп 2–3 минуты, заливают им сливы и оставляют на 3–4 часа, а затем трижды проваривают — дважды по 2–3 минуты с остыванием, а в последний раз 10–15 минут.