Старые квартиры в исторических зданиях в центре крупных городов нередко стоят дороже новостроек: почему «вторичка» в центре ценится особенно высоко.

Цены на квартиры в Украине все меньше зависят от «возраста» дома: старые квартиры, особенно в исторических зданиях в центре крупных городов, нередко стоят дороже жилья в новостройках.

Как объясняют обозреватели, больше всего ценится прежде всего жилье в исторических домах, расположенных в центральных районах крупных городов. Такие квартиры выигрывают за счет локации, развитой инфраструктуры и готовности «жить сразу», без ожидания завершения строительства.

В то же время новостройки тоже стремительно дорожают. По данным Госстата, во втором квартале 2026 года квартиры на первичном рынке подорожали на 20,5% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года — это рекорд за последние пять лет. Стоимость строительных работ за год выросла на 23,1%, а цены производителей промышленной продукции подскочили на 39,1%.

Давят на себестоимость новостроек и стройматериалы: с начала 2026 года они подорожали на 30–50% в зависимости от категории, говорят в ПБГ «Ковальская». Поэтому цена квадратного метра на первичке уже не всегда является «более дешевой альтернативой» старому фонду — особенно если речь идет о центре города.

Почему старое жилье дорожает быстрее

Риелторы объясняют: спрос на «вторичку» в историческом центре держится на уникальных характеристиках, которые невозможно повторить в типовой новостройке. Это высокие потолки, толстые кирпичные стены, аутентичные фасады и сформированная транспортная и социальная инфраструктура вокруг.

Кроме того, квартиру в старом доме можно оформить и заселиться сразу, тогда как новостройку часто приходится ждать месяцами, а иногда и годами. Для многих покупателей в период нестабильности именно фактор «готового жилья» становится решающим.

В то же время специалисты советуют не путать «старое» и «аварийное»: дорожает прежде всего качественный дореволюционный и советский фонд в хорошем состоянии, а не изношенные здания без капремонта. Перед покупкой стоит проверить состояние коммуникаций и статус дома как памятника архитектуры.

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