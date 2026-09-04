Державна податкова служба пояснила, за яких умов пошкоджене війною житло можуть звільнити від податку на нерухомість: ключову роль відіграє категорія пошкодження та запис у державному Реєстрі.

Податок на нерухомість для пошкодженого житла в Україні не зникає автоматично після обстрілу чи ракетної атаки. Аби не платити за зруйноване чи пошкоджене майно, власник має підтвердити ступінь руйнувань, можливість подальшої експлуатації будівлі та наявність відповідного запису в державному Реєстрі пошкодженого і знищеного майна.

Про правила розповіла Державна податкова служба України. Звільнення стосується лише тієї нерухомості, яка через отримані пошкодження потребує капітального ремонту, реконструкції або реставрації. Пільговий період у таких випадках прив'язаний не до дати самої атаки, а до моменту офіційної фіксації пошкодження.

40%, 80% чи повна втрата: категорія має значення

Для визначення стану нерухомості законодавство передбачає три категорії. Перша — це об'єкти з рівнем пошкодження до 40%, які можна відновити поточним ремонтом. Друга — пошкодження приблизно від 41% до 80%, коли будівля вже потребує капітального ремонту або реконструкції. Третя — від 81% до 100%, і такий об'єкт визнають непридатним для використання, а його відновлення передбачає демонтаж або ліквідацію.

Саме об'єкти ІІ та ІІІ категорій можуть стати підставою для податкової пільги — але лише за умови, що відомості про них є в Реєстрі пошкодженого і знищеного майна. Для ІІ категорії додатково вимагають офіційного призупинення експлуатації нерухомості на період відновлення.

Незначні пошкодження — окрема ситуація

Якщо після бойових дій житло залишилося придатним для проживання і для його відновлення достатньо поточного ремонту, автоматичного звільнення від податку немає. У такому разі рішення ухвалює місцева влада: сільські, селищні та міські ради, а також військові адміністрації можуть зменшити ставку податку або повністю звільнити власника від сплати.

Як оформити звільнення від податку

Ключова умова — офіційна фіксація пошкодження. Для цього потрібно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене чи знищене майно, зокрема через застосунок «Дія», ЦНАП або нотаріуса, щоб відомості внесли до Реєстру пошкодженого і знищеного майна.

Щойно відповідні дані з'являються в Реєстрі, податок не нараховується з першого числа місяця, в якому зафіксовано пошкодження. Тому власнику важливо зберегти документи про дату фіксації та категорію об'єкта — саме ця сукупність обставин визначає, чи буде податок скасовано, зменшено або й надалі нараховуватиметься.

Пільга не є безстроковою: після того, як пошкоджений об'єкт відремонтовано, відновлено і знову дозволено його експлуатацію, податковий обов'язок поновлюється з наступного місяця. Раніше Кабінет міністрів виділив 5,14 млрд грн на житлові компенсації для людей, чиї будинки знищила російська агресія, — гроші підуть на прискорення виплат за сертифікатами програми «єВідновлення».

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