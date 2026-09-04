Запаси гречки минулого врожаю в Україні майже вичерпалися, тому експерти прогнозують періоди дефіциту крупи, а кілограм у супермаркетах уже коштує від 54,99 до 99 грн.

Подорожчання гречки в українських супермаркетах продовжується — кілограм крупи помітно дорожчає, і залежно від торговельної мережі ціни вже зросли, а експерти попереджають, що найближчими місяцями вартість може піднятися ще більше.

Запаси гречки минулого врожаю майже вичерпалися, а крупа нового врожаю ще не встигла потрапити на полиці, оскільки збирання врожаю лише розпочалося. Найближчим часом на ринку можуть виникати періоди дефіциту крупи.

Про це повідомляє Інформатор із посиланням на президента Міжнародної асоціації гречки Сергія Громового. Головна причина дефіциту — аграрії цього сезону засіяли значно менші площі під гречкою, ніж раніше. «Крім того, в цьому сезоні аграрії посіяли не так багато гречки, тому протягом року можуть бути періоди її дефіциту, а ціни, найімовірніше, зростуть», — пояснив Громовий.

Скільки коштує гречка в супермаркетах

За даними Інформатора, ціни за 1 кг гречки станом на вересень розподілилися так:

Сільпо — 54,99 грн;

Метро — 65,90 грн;

Фора — 65,90 грн;

Епіцентр — 66 грн;

Ашан — 69,90 грн;

Екомаркет — 74,50 грн;

Варус — 97,30 грн;

Мегамаркет — 99 грн.

Індекс споживчих цін на гречку в серпні 2026 року становив 99,81%. Порівняно з липнем середні ціни навіть трохи знизилися — на 0,19%. У липні цей показник до червня складав 99,42%.

Чому гречка дорожчає і що далі

Проблема з гречкою повторюється не перший рік. Аграрії скорочують посівні площі через низьку дохідність культури порівняно з кукурудзою чи соняшником, тому ринок регулярно балансує на межі дефіциту саме в період між старими й новими запасами. Посівні площі гречки скоротилися зі 147,9 тис. га у 2023 році до 58,5 тис. га у 2025-му.

Крім сезонного фактора, на ситуацію впливають ворожі атаки по складах і розподільчих центрах торговельних мереж. Через знищення логістичної інфраструктури виникають перебої з постачанням круп, борошна та свіжих овочів.

Де купити гречку дешевше

Найнижчу ціну зафіксували в «Сільпо» — 54,99 грн за кілограм. Далі йдуть «Метро» та «Фора» по 65,90 грн, а також «Епіцентр» — 66 грн. Найдорожче крупа обійдеться у «Варусі» (97,30 грн) та «Мегамаркеті» (99 грн). Щоб заощадити, варто порівнювати ціни кількох мереж і стежити за акційними пропозиціями — періодично гречка може зникати з окремих полиць, тож купувати її про запас, за словами експертів, вигідно, поки нова партія не пройшла переробку.

Раніше Politeka повідомляла, ціни на квартири у Києві: скільки зараз коштує житло в різних районах.

Також Politeka повідомляла, будматеріали в Україні дорожчають: наскільки зростуть ціни на житло та ремонт.

Як повідомляла Politeka, подорожчання тарифів на тепло в Івано-Франківській області: на скільки можуть зрости ціни в платіжках.