У 2026 році військові та їхні родини, які мають статус ВПО, можуть безоплатно або на пільгових умовах отримати житло, компенсацію та щомісячні виплати. Розповідаємо, які програми доступні та як їх оформити.

Безкоштовне житло для ВПО та грошова підтримка у 2026 році передбачені одразу кількома державними програмами. Окрема увага — військовим та їхнім родинам: частину виплат і житлових інструментів можна оформити безоплатно або на пільгових умовах.

Як повідомляє Факти ICTV, переселенці можуть скористатися програмами єВідновлення, єОселя, «Власний дім», житловим ваучером, тимчасовим житлом і щомісячною допомогою на проживання.

Житловий ваучер до 2 млн грн

Найбільшу одноразову суму держава дає переселенцям, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни та підтвердили проживання на тимчасово окупованій території. Йдеться про житловий ваучер номіналом до 2 млн грн.

Гроші можна спрямувати на купівлю квартири чи будинку, інвестування в будівництво житла, сплату першого внеску або погашення іпотеки. Умова — родина не повинна мати житла на підконтрольній Україні території, за винятком випадків, передбачених програмою. Заяву подають через «Дію».

єОселя: іпотека під 3% для військових

Пільгова іпотека єОселя дає змогу придбати власне житло. Для військовослужбовців за контрактом, ветеранів війни та членів їхніх сімей ставка становить 3% на перші 10 років і 6% з 11-го року. Для решти учасників — 7% на перші 10 років і 10% далі.

У липні 2026 року уряд розширив програму: доступ до іпотеки під 3% річних отримали також ветерани та сім'ї загиблих захисників. ВПО належать до категорій, які можуть скористатися єОселею.

Тимчасове житло — безоплатно

Громади формують фонд тимчасового житла через будівництво, придбання, реконструкцію або переобладнання будівель. Таке помешкання надають ВПО безоплатно, але у власність воно не передається і не підлягає приватизації чи обміну.

На кожного мешканця має припадати не менше 6 кв. м житлової площі. Першочергово житло отримують багатодітні сім'ї, родини з дітьми, вагітні, люди, які втратили працездатність, і пенсіонери, чиє житло зруйноване або непридатне. Рішення ухвалюють протягом 10 робочих днів після подання заяви до місцевої влади.

Допомога на проживання

Найпопулярніша програма — щомісячна допомога на проживання. Її можуть отримати, зокрема, військовослужбовці-переселенці, евакуйовані, люди, чиє житло знищене чи непридатне, та діти ВПО.

Розмір виплати: 3 тис. грн — на дітей та людей з інвалідністю, 2 тис. грн — на інших членів сім'ї. Допомогу призначають на шість місяців і виплачують щомісяця одному з членів родини.

Як оформити

Заяву на допомогу на проживання подають через «Дію», ЦНАП або Пенсійний фонд України. Житловий ваучер оформлюють через «Дію»: після призначення ваучера можна перейти до оформлення фінансування житла. Для єВідновлення заяву подають через портал або застосунок «Дія», а також у визначених випадках — через ЦНАП чи нотаріуса. Компенсацію за безоплатне розміщення ВПО оформлюють через особистий кабінет на порталі ПФУ.

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