Безкоштовне житло для ВПО та грошова підтримка у 2026 році передбачені одразу кількома державними програмами. Окрема увага — військовим та їхнім родинам: частину виплат і житлових інструментів можна оформити безоплатно або на пільгових умовах.
Як повідомляє Факти ICTV, переселенці можуть скористатися програмами єВідновлення, єОселя, «Власний дім», житловим ваучером, тимчасовим житлом і щомісячною допомогою на проживання.
Житловий ваучер до 2 млн грн
Найбільшу одноразову суму держава дає переселенцям, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни та підтвердили проживання на тимчасово окупованій території. Йдеться про житловий ваучер номіналом до 2 млн грн.
Гроші можна спрямувати на купівлю квартири чи будинку, інвестування в будівництво житла, сплату першого внеску або погашення іпотеки. Умова — родина не повинна мати житла на підконтрольній Україні території, за винятком випадків, передбачених програмою. Заяву подають через «Дію».
єОселя: іпотека під 3% для військових
Пільгова іпотека єОселя дає змогу придбати власне житло. Для військовослужбовців за контрактом, ветеранів війни та членів їхніх сімей ставка становить 3% на перші 10 років і 6% з 11-го року. Для решти учасників — 7% на перші 10 років і 10% далі.
У липні 2026 року уряд розширив програму: доступ до іпотеки під 3% річних отримали також ветерани та сім'ї загиблих захисників. ВПО належать до категорій, які можуть скористатися єОселею.
Тимчасове житло — безоплатно
Громади формують фонд тимчасового житла через будівництво, придбання, реконструкцію або переобладнання будівель. Таке помешкання надають ВПО безоплатно, але у власність воно не передається і не підлягає приватизації чи обміну.
На кожного мешканця має припадати не менше 6 кв. м житлової площі. Першочергово житло отримують багатодітні сім'ї, родини з дітьми, вагітні, люди, які втратили працездатність, і пенсіонери, чиє житло зруйноване або непридатне. Рішення ухвалюють протягом 10 робочих днів після подання заяви до місцевої влади.
Допомога на проживання
Найпопулярніша програма — щомісячна допомога на проживання. Її можуть отримати, зокрема, військовослужбовці-переселенці, евакуйовані, люди, чиє житло знищене чи непридатне, та діти ВПО.
Розмір виплати: 3 тис. грн — на дітей та людей з інвалідністю, 2 тис. грн — на інших членів сім'ї. Допомогу призначають на шість місяців і виплачують щомісяця одному з членів родини.
Як оформити
Заяву на допомогу на проживання подають через «Дію», ЦНАП або Пенсійний фонд України. Житловий ваучер оформлюють через «Дію»: після призначення ваучера можна перейти до оформлення фінансування житла. Для єВідновлення заяву подають через портал або застосунок «Дія», а також у визначених випадках — через ЦНАП чи нотаріуса. Компенсацію за безоплатне розміщення ВПО оформлюють через особистий кабінет на порталі ПФУ.
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