У серпні департамент соціального захисту населення Запорізької міської ради надав допомогу після обстрілів, підтримав ВПО та виплатив понад 9 млн грн матеріальної допомоги.

Грошова допомога в Запоріжжі у серпні охопила сотні містян і переселенців — департамент соціального захисту населення міської ради підбив підсумки місяця. Про це повідомляє Запорізька міська рада.

Фахівці соцзахисту працювали на місцях російських атак у Запоріжжі: спілкувалися з постраждалими, збирали інформацію про потреби та пояснювали, як оформити разову грошову й гуманітарну допомогу. За результатами анкетування до бази внесли дані про 797 людей і надали 2010 консультацій. Маломобільним містянам додому доставили 29 продуктових наборів.

Підтримка ВПО та робота соціальних відділів

За серпень у районних відділах соцзахисту прийняли 3605 заяв і надали 4971 консультацію. Внутрішньо переміщеним особам видали 1999 довідок ВПО, проконсультували 1425 переселенців, а мобільний соціальний офіс здійснив 61 виїзд — зокрема до маломобільних ВПО. У транзитному центрі для евакуйованих надали 54 соціальні послуги.

Окремо за 146 заявами ухвалили рішення про надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям переселенців, які проживали на тимчасово окупованій території.

Кому виплатили гроші в серпні

Матеріальну підтримку в Запоріжжі отримали:

566 мешканців, чиє житло зруйноване або стало непридатним для проживання;

182 людини — на житло, пошкоджене внаслідок воєнних дій РФ;

118 — на дороговартісне лікування;

79 — на проживання та лікування;

48 — на ремонт покрівель;

5 — екстрена допомога;

3 запоріжці віком 100 років і більше.

За місцевими програмами 846 людям виплатили понад 9 млн грн матеріальної допомоги. Ще 133 людини отримали 715 тис. грн за програмою «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади». Компенсації за програмою «Муніципальна няня» нарахували 81 людині на понад 707 тис. грн, а компенсації за соціальні послуги — 524 людям на понад 1,66 млн грн.

За рахунок ЮНІСЕФ допомогу нарахували 63 людям на 1,476 млн грн; від ЦНАП надійшло 435 справ щодо цієї допомоги. Також прийняли 30 заяв на реабілітацію за постановою КМУ №309 (уклали 22 договори) і ще 21 заяву — за постановою КМУ №31.

Як оформити допомогу

Щоб отримати грошову чи гуманітарну допомогу, зверніться до районного відділу соціального захисту за місцем проживання або до ЦНАП. Зазвичай потрібні паспорт, ідентифікаційний код, для переселенців — довідка ВПО, а для виплат за пошкоджене житло — акт обстеження. Для компенсацій на лікування додають медичні документи. Маломобільним містянам допомогу можуть привезти додому — для цього працює мобільний соціальний офіс.

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