В августе департамент социальной защиты населения Запорожского городского совета оказал помощь после обстрелов, поддержал ВПЛ и выплатил более 9 млн грн материальной помощи.

Денежная помощь в Запорожье в августе охватила сотни горожан и переселенцев — департамент социальной защиты населения городского совета подвел итоги месяца. Об этом сообщает Запорожский городской совет.

Специалисты соцзащиты работали на местах российских атак в Запорожье: общались с пострадавшими, собирали информацию о потребностях и объясняли, как оформить разовую денежную и гуманитарную помощь. По результатам анкетирования в базу внесли данные о 797 людях и предоставили 2010 консультаций. Маломобильным горожанам на дом доставили 29 продуктовых наборов.

Поддержка ВПЛ и работа социальных отделов

За август в районных отделах соцзащиты приняли 3605 заявлений и предоставили 4971 консультацию. Внутренне перемещенным лицам выдали 1999 справок ВПЛ, проконсультировали 1425 переселенцев, а мобильный социальный офис совершил 61 выезд — в том числе к маломобильным ВПЛ. В транзитном центре для эвакуированных оказали 54 социальные услуги.

Отдельно по 146 заявлениям приняли решение о предоставлении помощи для решения жилищного вопроса отдельным категориям переселенцев, которые проживали на временно оккупированной территории.

Кому выплатили деньги в августе

Материальную поддержку в Запорожье получили:

566 жителей, чье жилье разрушено или стало непригодным для проживания;

182 человека — на жилье, поврежденное в результате военных действий РФ;

118 — на дорогостоящее лечение;

79 — на проживание и лечение;

48 — на ремонт кровель;

5 — экстренная помощь;

3 запорожца в возрасте 100 лет и старше.

По местным программам 846 людям выплатили более 9 млн грн материальной помощи. Еще 133 человека получили 715 тыс. грн по программе «Ветеранская политика Запорожской городской территориальной громады». Компенсации по программе «Муниципальная няня» начислили 81 человеку на более 707 тыс. грн, а компенсации за социальные услуги — 524 людям на более 1,66 млн грн.

За счет ЮНИСЕФ помощь начислили 63 людям на 1,476 млн грн; из ЦНАП поступило 435 дел по этой помощи. Также приняли 30 заявлений на реабилитацию по постановлению КМУ №309 (заключили 22 договора) и еще 21 заявление — по постановлению КМУ №31.

Как оформить помощь

Чтобы получить денежную или гуманитарную помощь, обратитесь в районный отдел социальной защиты по месту жительства или в ЦНАП. Обычно нужны паспорт, идентификационный код, для переселенцев — справка ВПЛ, а для выплат за поврежденное жилье — акт обследования. Для компенсаций на лечение добавляют медицинские документы. Маломобильным горожанам помощь могут привезти домой — для этого работает мобильный социальный офис.

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