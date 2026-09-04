Салат из свеклы с рукколой, козьим сыром и бальзамической заправкой готовится проще, чем кажется, а на праздничном столе выглядит как ресторанное блюдо.

Рецепт салата «Цезарь» мы уже публиковали — а салат из свеклы готовится совсем иначе и раскрывает вкус осенних овощей по-новому.

Салат из свеклы с рукколой, козьим сыром и хрустящим орехом пекан — это блюдо, которое выглядит празднично, но на самом деле готовится очень просто. Сладкая печеная свекла отлично сочетается с острой рукколой, сливочным сыром и терпкой клюквой, а бальзамическая заправка объединяет все вкусы в одно целое. Этот рецепт хорош тем, что свеклу можно испечь заранее, а сам салат собрать за несколько минут перед подачей.

Ингредиенты для салата из свеклы

6 средних свекл (около 900 г)

6 стаканов бэби-рукколы, промытой и обсушенной (примерно 150 г)

115 г козьего сыра или фета, измельченного или нарезанного кубиками (примерно 1/2 стакана)

1/2 стакана обжаренных орехов пекан (около 60 г)

1/2 стакана сушеной клюквы (около 60 г)

Для бальзамической заправки:

1/2 стакана оливкового масла extra virgin (120 мл)

3 столовые ложки бальзамического уксуса (45 мл)

1 столовая ложка горчицы дижон

1 зубчик чеснока, измельченный или пропущенный через пресс

1/4 чайной ложки соли

1/8 чайной ложки черного перца

Как приготовить салат из свеклы: пошагово

Разогрейте духовку до 200°C. Противень застелите фольгой. Каждую свеклу плотно оберните отдельным куском фольги и разложите на противне.

Выпекайте свеклу около 1 часа — до момента, когда самый крупный корнеплод легко прокалывается ножом. Достаньте из духовки, разверните фольгу и дайте свекле остыть до комнатной температуры.

Наденьте перчатки, очистите кожуру с остывшей свеклы — она легко снимется, — и нарежьте мякоть дольками.

На сухой сковороде обжарьте орехи пекан, часто перемешивая, до золотистого цвета и приятного аромата. Дайте им немного остыть.

В большую салатницу положите рукколу, сверху разложите нарезанную свеклу, сыр, обжаренные орехи пекан и сушеную клюкву.

Для заправки соедините в банке оливковое масло, бальзамический уксус, горчицу дижон, измельченный чеснок, соль и перец. Плотно закройте крышкой и хорошо взболтайте.

Полейте салат заправкой непосредственно перед подачей и легко перемешайте.

Салат из свеклы лучше всего подавать сразу после заправки, пока руккола остается свежей и хрустящей. Свеклу и заправку можно приготовить заранее и хранить отдельно в холодильнике до трех дней, а сыр и орехи добавлять только перед подачей — так салат не потеряет вида и вкуса.

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