Пенсионный фонд Украины массово пересчитывает пенсии части пенсионеров из-за ошибки, допущенной во время предыдущей индексации. Исправление проводят автоматически, а вместе с очередной выплатой люди получат разницу за предыдущие месяцы.

Перерасчет пенсий в сентябре коснется не всех украинцев, зато Пенсионный фонд Украины сейчас массово исправляет другую ситуацию: из-за ошибки во время предыдущей индексации части пенсионеров выплаты начислили неправильно, и теперь их пересматривают.

Как объясняет издание Obozrevatel, речь идет о технической ошибке, которую обнаружили уже после того, как индексацию провели. Пенсия в Украине рассчитывается по формуле, в которую входят средняя заработная плата по стране, индивидуальный коэффициент заработка и коэффициент страхового стажа. При индексации повышают именно составляющую средней зарплаты, поэтому от правильности коэффициента напрямую зависит, сколько получит человек.

Что именно пошло не так

Ошибку допустили при применении коэффициента индексации к базовой зарплате тем, кому пенсию назначили или пересчитали в последние годы. Для таких людей средняя зарплата, из которой считали выплату, уже была выше старой базы, поэтому ее должны были увеличить на другой коэффициент. Части пенсионеров вместо этого применили заниженный показатель — и они месяцами недополучали деньги.

Кого коснется перерасчет

В первую очередь это пенсионеры, вышедшие на пенсию в течение последних нескольких лет и чей размер выплаты рассчитывался от актуальной средней зарплаты. Пенсионный фонд проводит исправление автоматически — обращаться отдельно или подавать документы не нужно. Вместе с очередной выплатой людям начислят и разницу за предыдущие месяцы, когда пенсию платили в заниженном размере.

Что делать, если это вас касается

Ничего дополнительно подавать не нужно — перерасчет проводится автоматически.

Обновленный размер можно проверить в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда (portal.pfu.gov.ua).

Если данные правильные, а сумма не изменилась, уточнить можно в ближайшем сервисном центре ПФУ.

Важно: этот перерасчет — исправление предыдущей технической ошибки, а не новая индексация или плановое повышение. Суммы доплат у каждого будут разными: они зависят от стажа, заработка и того, сколько месяцев человек получал заниженную пенсию.

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