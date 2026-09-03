Вареники с вишней — любимый летний десерт, который благодаря замороженным ягодам можно готовить круглый год. Этот рецепт предлагает простую сочную начинку и показывает, как сделать маленькие вареники-пельмени, которые не раскрываются во время варки.

Рецепт нежного бисквита мы уже публиковали — а вареники с вишней готовятся совсем по-другому: здесь главное не тесто-основа, а сочная ягодная начинка, которую нужно правильно закрыть, чтобы сок не вытек во время варки.

Вареники с вишней — классический летний десерт, который легко превратить в блюдо для любого сезона: достаточно заморозить ягоды про запас. Начинка в этом рецепте готовится без варки — вишню просто кладут в тесто вместе с сахаром, а сок образуется уже во время варки вареников. Это экономит время и делает десерт особенно сочным.

Ингредиенты для вареников с вишней

тесто для вареников — готовое или приготовленное по вашему любимому рецепту (на 8 порций)

вишня без косточек, свежая или мороженая (частично размороженная) — примерно 450 г

сахар — примерно 100 г (½ стакана), плюс около ¼ чайной ложки на каждый кружочек теста

соль — примерно 7-8 г (½ столовой ложки) для воды для варки

Как приготовить вареники с вишней: пошагово

Раскатайте тесто и вырежьте кружочки диаметром 5-7 см. В центр каждого кружочка положите ¼ чайной ложки сахара, а сверху — вишню. Соедините края теста и плотно защипните, чтобы не осталось отверстий — именно это спасет начинку от вытекания во время варки.

Если хотите сделать маленькие вареники-пельмени, возьмите кружочки теста меньшего размера (около 5 см), положите в центр всего ⅛ чайной ложки сахара и одну вишню. Соедините две стороны теста и защипните, а затем сведите вместе два уголка, чтобы получилась форма треугольника-«конвертика». Выложите готовые вареники с вишней на дощечку, присыпанную мукой, пока готовите остальные.

Наберите в большую кастрюлю воду, добавьте соль и доведите до кипения. Опускайте вареники в кипящую воду партиями, как только вылепили. Когда они всплывут на поверхность, варите еще 2-3 минуты, после чего выньте шумовкой в отдельную миску.

Готовые вареники с вишней присыпьте сахаром — это не даст им слипнуться между собой, пока ждут подачи.

Подавайте вареники с вишней сразу после варки со сметаной или просто присыпанные сахаром — так они самые вкусные. Из этого количества ингредиентов получится примерно 50-75 вареников, в зависимости от размера ягод и кружочков теста. Если ягоды консервированные, обязательно слейте с них весь сок, иначе тесто будет трудно защипнуть.

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