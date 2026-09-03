Салат Оливье — классика новогоднего стола, но в этом рецепте йогурт заменяет часть майонеза, поэтому вкус получается легче и свежее.

Рецепт идеального салата Шуба мы уже публиковали — а салат Оливье готовится совсем иначе и требует своей особой техники приготовления.

Салат Оливье — это классика новогоднего стола во всех постсоветских странах, блюдо, без которого не обходился ни один праздник. Основа рецепта — отварной картофель и яйца, к которым добавляют мясо, соленые огурцы, горошек и морковь. Этот вариант готовят с йогуртом и майонезом одновременно, поэтому заправка получается легче классической, но вкус остается таким же насыщенным.

Ингредиенты для салата Оливье

колбаса или ветчина — 220 г

картофель — 5 средних клубней

морковь — 3 крупных корнеплода

яйца — 4 крупных

соленые огурцы — 3 шт

замороженный горошек — примерно 150 г (1 стакан)

йогурт — 180 мл

майонез — 60 мл

соль и черный перец — по вкусу

Как приготовить салат Оливье: пошагово

Картофель, морковь и яйца положите в одну большую кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы она полностью покрывала овощи. Доведите до кипения, уменьшите огонь до средне-слабого и варите с частично открытой крышкой около 10 минут.

Яйца достаньте ложкой и сразу переложите в ледяную воду, а овощи продолжайте варить еще 10-15 минут, до тех пор пока картофель и морковь не станут мягкими при проверке вилкой.

Слейте воду, а картофель и морковь оставьте в кастрюле, чтобы полностью остыли. После этого очистите их ножом для чистки овощей.

Нарежьте кубиками колбасу, картофель, морковь, яйца и соленые огурцы. Замороженный горошек залейте горячей водой на 1 минуту, слейте жидкость и добавьте к остальным ингредиентам в большую миску.

Добавьте йогурт, майонез, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте салат Оливье и при необходимости скорректируйте количество специй.

Подавайте салат Оливье сразу или, как и любой картофельный салат, охладите в холодильнике в течение часа — так вкус станет еще ярче. Хранить готовое блюдо можно в закрытом контейнере в холодильнике до 3 дней, а замораживать его не стоит: картофель и заправка потеряют текстуру после разморозки.

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